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Posted 9 декабря, 00:04

Published 9 декабря, 00:04

Modified 9 декабря, 00:07

Updated 9 декабря, 00:07

Возгорание произошло в закусочной в Приморском крае

Пока все спали: мощный пожар вспыхнул в кафе во Владивостоке — фото

9 декабря 2024, 00:04
Фото: mchs_vdk.

Возгорание произошло в закусочной в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Огонь охватил кафе во Владивостоке поздней ночью. Пожарные спасли пятерых человек, которые, по всей видимости, спали в, рядом стоящем, хостеле.

В дальневосточной столице на Снеговой произошло возгорание в пристройке административного здания. Оказалось, пламя охватило помещение, где располагалось заведение общественного питания.

Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, кафе горело изнутри, его крыша тоже полыхала. Всего повреждено огнем около 50 квадратных метров.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Спасатели при помощи спаустройст вывели пять человек из здания, которое обустроено комнатами для проживания. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают ущерб, нанесенный пламенем.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина, состоявший на учете в специализированном медицинском учреждении, пытался поджечь торговый центр. Приморец облил стеллаж, но, по счастливой случайности, не смог довести злой умысел до конца.

Облил стеллаж горючей жидкостью: торговый центр едва не вспыхнул в Приморье
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