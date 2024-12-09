Пока все спали: мощный пожар вспыхнул в кафе во Владивостоке — фото

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Спасатели при помощи спаустройст вывели пять человек из здания, которое обустроено комнатами для проживания. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают ущерб, нанесенный пламенем.