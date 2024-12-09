Пока все спали: мощный пожар вспыхнул в кафе во Владивостоке — фото

Posted 9 декабря, 00:04
Published 9 декабря, 00:04
Modified 9 декабря, 00:07
Updated 9 декабря, 00:07
В дальневосточной столице на Снеговой произошло возгорание в пристройке административного здания. Оказалось, пламя охватило помещение, где располагалось заведение общественного питания.
Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, кафе горело изнутри, его крыша тоже полыхала. Всего повреждено огнем около 50 квадратных метров.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Спасатели при помощи спаустройст вывели пять человек из здания, которое обустроено комнатами для проживания. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают ущерб, нанесенный пламенем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина, состоявший на учете в специализированном медицинском учреждении, пытался поджечь торговый центр. Приморец облил стеллаж, но, по счастливой случайности, не смог довести злой умысел до конца.