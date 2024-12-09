Роспотребнадзор отреагировал на экскременты в супермаркете Владивостока

Posted 9 декабря, 05:15
Published 9 декабря, 05:15
Modified 9 декабря, 05:17
Updated 9 декабря, 05:17
В дальневосточной столице состояние продуктового магазина возмутило пользователей социальных сетей. Подписчики новых медиа взывали о помощи, увидев жуткие кадры экскрементов грызунов около полки с хлебом.
К слову, реакция Роспотребнадзора не заставила себя долго ждать. Представитель федеральной службы прокомментировала запись в местном телеграм-канале.
«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проведены мероприятия без взаимодействия с юридическим лицом, по результатам которых хозяйствующему субъекту будет объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — подчеркнула ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора Татьяна Терентьева.
Приморцы не остались в стороне и тоже отреагировали на инцидент.
«Этих крыс в городе становится все больше и больше. Они наглее с каждым годом»;
«Мой главный страх — это грызуны. Они же смертельно опасны»;
«Кошмар. Бежать из таких магазинов надо».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромные грызуны не дают житья приморцам во Владивостоке. Крысы настолько привыкли к городской жизни, что совсем перестали бояться людей.