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Posted 9 декабря, 05:15

Published 9 декабря, 05:15

Modified 9 декабря, 05:17

Updated 9 декабря, 05:17

Роспотребнадзор отреагировал на экскременты в супермаркете Владивостока

Роспотребнадзор отреагировал на экскременты в супермаркете Владивостока

9 декабря 2024, 05:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Роспотребнадзор
Возмутительный инцидент со «следами» крыс в торговом центре обрастает новыми подробностями. Вопиющее происшествие прокомментировали в Роспотребнадзоре.

В дальневосточной столице состояние продуктового магазина возмутило пользователей социальных сетей. Подписчики новых медиа взывали о помощи, увидев жуткие кадры экскрементов грызунов около полки с хлебом.

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К слову, реакция Роспотребнадзора не заставила себя долго ждать. Представитель федеральной службы прокомментировала запись в местном телеграм-канале.

«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проведены мероприятия без взаимодействия с юридическим лицом, по результатам которых хозяйствующему субъекту будет объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — подчеркнула ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора Татьяна Терентьева.

Приморцы не остались в стороне и тоже отреагировали на инцидент.

«Этих крыс в городе становится все больше и больше. Они наглее с каждым годом»;
«Мой главный страх — это грызуны. Они же смертельно опасны»;
«Кошмар. Бежать из таких магазинов надо».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромные грызуны не дают житья приморцам во Владивостоке. Крысы настолько привыкли к городской жизни, что совсем перестали бояться людей.

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