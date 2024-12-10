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Posted 10 декабря, 00:35

Published 10 декабря, 00:35

Modified 10 декабря, 00:37

Updated 10 декабря, 00:37

Прокуратура проводит проверку после массового отключения тепла в Приморье

250 домов остались без тепла в декабре — прокуратура Приморья начала проверку

10 декабря 2024, 00:35
Фото: 1MI.

Прокуратура проводит проверку после массового отключения тепла в Приморье

Сюжет
Отопление
Прокуратура Приморского края начала проверку после отключения отопления в сотнях домов во Владивостоке.

Прокуратура Владивостока начала проверку в связи с отключением теплоснабжения.

С утра 9 декабря более 250 многоквартирных домов и 28 социальных объектов в Первореченском и Ленинском районах остались без тепла и горячей воды. Причиной временного отключения стали ремонтные работы на магистральной теплосети, которые завершились около шести вечера.

В настоящее время прокуратура контролирует поступление тепла в дома и регулировку энергосистем. Ведомство оценит соблюдение законодательства в содержании и ремонте сетей, а также качество предоставляемых услуг. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабных отключениях после прохождения циклона в Приморском крае.

Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона
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