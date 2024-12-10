250 домов остались без тепла в декабре — прокуратура Приморья начала проверку

Posted 10 декабря, 00:35
Published 10 декабря, 00:35
Modified 10 декабря, 00:37
Updated 10 декабря, 00:37
Прокуратура Владивостока начала проверку в связи с отключением теплоснабжения.
С утра 9 декабря более 250 многоквартирных домов и 28 социальных объектов в Первореченском и Ленинском районах остались без тепла и горячей воды. Причиной временного отключения стали ремонтные работы на магистральной теплосети, которые завершились около шести вечера.
В настоящее время прокуратура контролирует поступление тепла в дома и регулировку энергосистем. Ведомство оценит соблюдение законодательства в содержании и ремонте сетей, а также качество предоставляемых услуг. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабных отключениях после прохождения циклона в Приморском крае.