Компания из Приморья, работавшая с иностранцами, задолжала таможне миллионы

Posted 10 декабря, 04:57
Published 10 декабря, 04:57
Modified 10 декабря, 05:00
Updated 10 декабря, 05:00
Приморская транспортная прокуратура установила, что в период с 2017 по 2021 год ООО «Интертраст» нарушало требования таможенного законодательства. В ходе декларирования ввозимых на территорию России продуктов питания руководство компании предоставляло заниженные сведения о стоимости товаров. Это привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 7,6 миллиона рублей.
Поскольку компания не погасила задолженность добровольно, транспортный прокурор обратился в суд с требованием о принудительном взыскании. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, однако решение пока не вступило в законную силу.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения таможенного законодательства и ответственности организаций за уклонение от уплаты обязательных платежей. Власти региона продолжают следить за подобными нарушениями, чтобы обеспечить честность и прозрачность в сфере внешнеэкономической деятельности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что браконьеров заставят ответить за незаконную охоту в Приморье.