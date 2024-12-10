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Posted 10 декабря, 04:57

Published 10 декабря, 04:57

Modified 10 декабря, 05:00

Updated 10 декабря, 05:00

Компания из Приморья, работавшая с иностранцами, задолжала таможне миллионы

Компания из Приморья, работавшая с иностранцами, задолжала таможне миллионы

10 декабря 2024, 04:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Приморском крае суд принял решение в пользу транспортного прокурора, который подал иск к компании о взыскании задолженности по таможенным платежам на сумму свыше 7 миллионов рублей.

Приморская транспортная прокуратура установила, что в период с 2017 по 2021 год ООО «Интертраст» нарушало требования таможенного законодательства. В ходе декларирования ввозимых на территорию России продуктов питания руководство компании предоставляло заниженные сведения о стоимости товаров. Это привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 7,6 миллиона рублей.

Поскольку компания не погасила задолженность добровольно, транспортный прокурор обратился в суд с требованием о принудительном взыскании. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, однако решение пока не вступило в законную силу.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения таможенного законодательства и ответственности организаций за уклонение от уплаты обязательных платежей. Власти региона продолжают следить за подобными нарушениями, чтобы обеспечить честность и прозрачность в сфере внешнеэкономической деятельности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что браконьеров заставят ответить за незаконную охоту в Приморье.

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