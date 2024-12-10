Компания из Приморья, работавшая с иностранцами, задолжала таможне миллионы

Приморская транспортная прокуратура установила, что в период с 2017 по 2021 год ООО «Интертраст» нарушало требования таможенного законодательства. В ходе декларирования ввозимых на территорию России продуктов питания руководство компании предоставляло заниженные сведения о стоимости товаров. Это привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 7,6 миллиона рублей.