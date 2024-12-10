Новая информация о пропавшем рыбаке в Приморье — официально

Posted 10 декабря, 05:04
Published 10 декабря, 05:04
Modified 10 декабря, 05:06
Updated 10 декабря, 05:06
В регионе пропал мужчина, который отправился на рыбалку на реку Смеринка в Надеждинском районе. По данным новых медиа, приморец уехал на белой Ниве и перестал выходить на связь два дня назад. В социальных сетях предполагают, что рыбак мог провалиться под лед вместе с автомобилем.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, чтобы выяснить подробности происшествия. Сегодня утром спасатели действительно отправились на поиски мужчины совместно с полицией, сообщили в ведомстве. Других подробностей пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что продолжаются поиски человека, который пропал на реке Петровка в Шкотовском районе. Мужчина провалился под лед в минувшее воскресенье, о чем рассказали в новых медиа.