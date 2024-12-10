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Posted 10 декабря, 05:04

Published 10 декабря, 05:04

Modified 10 декабря, 05:06

Updated 10 декабря, 05:06

Появились подробности поисков рыбака в Приморском крае

Новая информация о пропавшем рыбаке в Приморье — официально

10 декабря 2024, 05:04
Фото: 1MI.

Появились подробности поисков рыбака в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Приморец отправился на подледную рыбалку в Надеждинский район. Однако мужчина перестал выходить на связь два дня назад.

В регионе пропал мужчина, который отправился на рыбалку на реку Смеринка в Надеждинском районе. По данным новых медиа, приморец уехал на белой Ниве и перестал выходить на связь два дня назад. В социальных сетях предполагают, что рыбак мог провалиться под лед вместе с автомобилем.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, чтобы выяснить подробности происшествия. Сегодня утром спасатели действительно отправились на поиски мужчины совместно с полицией, сообщили в ведомстве. Других подробностей пока неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что продолжаются поиски человека, который пропал на реке Петровка в Шкотовском районе. Мужчина провалился под лед в минувшее воскресенье, о чем рассказали в новых медиа.

Поиски рыбака на реке Петровка продолжаются в Приморье
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