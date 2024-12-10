Новая информация о пропавшем рыбаке в Приморье — официально

В регионе пропал мужчина, который отправился на рыбалку на реку Смеринка в Надеждинском районе. По данным новых медиа, приморец уехал на белой Ниве и перестал выходить на связь два дня назад. В социальных сетях предполагают, что рыбак мог провалиться под лед вместе с автомобилем.