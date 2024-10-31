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Posted 31 октября, 05:18

Published 31 октября, 05:18

Modified 31 октября, 05:21

Updated 31 октября, 05:21

Появилась новая информация о потерявшихся туристах на Пидане в Приморском крае

Потерялись, да и ладно? — подробности смертельно опасного путешествия в Приморье

31 октября 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney.

Появилась новая информация о потерявшихся туристах на Пидане в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Путешествие на гору могло стать последним для туристов в Приморском крае. Однако, по счастливой случайности, спасатели нашли людей, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Восхождение на гору Пидан в Шкотовском районе едва не обернулось трагедией для туристки. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.

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В пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю поделились подробностями инцидента.

Предварительно установлено, два человека отстали от тургруппы, которая поднималась на вершину, и потерялись. Путешественникам пришлось провести ночь в лесу. На следующий день спасатели нашли их с признаками переохлаждения. У женщины были обморожены пальцы.

На директора туристической компании возбудили уголовное дело: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели», — отметили в пресс-службе следкома Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сообщение о потере людей пришло в центр управления в кризисных ситуациях только поздно ночью. Возможно, руководители тургруппы либо не заметили отсутствия двух участников путешествия, либо не посчитали нужным сразу же забить тревогу.

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