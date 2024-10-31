Потерялись, да и ладно? — подробности смертельно опасного путешествия в Приморье

Posted 31 октября, 05:18
Published 31 октября, 05:18
Modified 31 октября, 05:21
Updated 31 октября, 05:21
Восхождение на гору Пидан в Шкотовском районе едва не обернулось трагедией для туристки. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.
В пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю поделились подробностями инцидента.
Предварительно установлено, два человека отстали от тургруппы, которая поднималась на вершину, и потерялись. Путешественникам пришлось провести ночь в лесу. На следующий день спасатели нашли их с признаками переохлаждения. У женщины были обморожены пальцы.
На директора туристической компании возбудили уголовное дело: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели», — отметили в пресс-службе следкома Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сообщение о потере людей пришло в центр управления в кризисных ситуациях только поздно ночью. Возможно, руководители тургруппы либо не заметили отсутствия двух участников путешествия, либо не посчитали нужным сразу же забить тревогу.