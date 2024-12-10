«Слабонервным не смотреть»: «жуткое» нападение попало на видео в Приморье

Возмутительный инцидент попал на видео-ловушку, запись с которой опубликовали в телеграм-канале центра «Амурский тигр». К слову, сам инцидент ничуть не смутил зверей. Судя по кадрам, им будто стало неловко от того, что посягательство на попу попало на камеру. Однако, немного попозировав в объектив, они, вероятно, отпустили ситуацию.