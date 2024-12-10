«Слабонервным не смотреть»: «жуткое» нападение попало на видео в Приморье

Posted 9 декабря, 23:31
Published 9 декабря, 23:31
Modified 9 декабря, 23:33
Updated 9 декабря, 23:33
На заповедной земле в Ольгинском районе произошло жуткое происшествие — олень напал на своего собрата. Парнокопытное животное сделало «кусь» прямо за мясистую часть тела товарища.
Возмутительный инцидент попал на видео-ловушку, запись с которой опубликовали в телеграм-канале центра «Амурский тигр». К слову, сам инцидент ничуть не смутил зверей. Судя по кадрам, им будто стало неловко от того, что посягательство на попу попало на камеру. Однако, немного попозировав в объектив, они, вероятно, отпустили ситуацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае олени организовали «общество без баб». Прогулка в сугубо мужской компании попала на камеру центра «Амурский тигр».