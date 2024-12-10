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Posted 9 декабря, 23:31

Published 9 декабря, 23:31

Modified 9 декабря, 23:33

Updated 9 декабря, 23:33

«Слабонервным не смотреть»: «жуткое» нападение попало на видео в Приморье

«Слабонервным не смотреть»: «жуткое» нападение попало на видео в Приморье

9 декабря 2024, 23:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
В Приморском крае дикий зверь напал на себе подобного. Он крепко ухватился за мясистую часть тела собрата, чем серьезно напугал животное.

На заповедной земле в Ольгинском районе произошло жуткое происшествие — олень напал на своего собрата. Парнокопытное животное сделало «кусь» прямо за мясистую часть тела товарища.

Возмутительный инцидент попал на видео-ловушку, запись с которой опубликовали в телеграм-канале центра «Амурский тигр». К слову, сам инцидент ничуть не смутил зверей. Судя по кадрам, им будто стало неловко от того, что посягательство на попу попало на камеру. Однако, немного попозировав в объектив, они, вероятно, отпустили ситуацию.

Видео: amurtigercenter.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае олени организовали «общество без баб». Прогулка в сугубо мужской компании попала на камеру центра «Амурский тигр».

Какие-то олени организовали в Приморье тематический клуб «Без баб» — видео
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#Новости#Видео#Владивосток#Происшествие#Приморский край#Амурский тигр#Ольгинский район#Живая природа
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