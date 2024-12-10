Снег, сильный ветер и жгучий мороз: зима покажет характер в Приморье

Posted 10 декабря, 02:52
Published 10 декабря, 02:52
Modified 10 декабря, 02:54
Updated 10 декабря, 02:54
Сегодня, 10 декабря, в северной половине региона ожидается атмосферный фронт. Местами пройдут умеренные зимние осадки. Также в крае усилится северо-западный ветер, отметили в «Примгидромете». Более того, суровые тридцатиградусные морозы отступят от Приморья. Минимальное значение составит -23 °С.
Завтра днем, 11 декабря, снег покинет регион. После чего жуткие морозы вновь нагрянут в край. Максимальные температуры понизятся, вплоть до -13 °С.
Во Владивостоке осадков не предвидится. К слову, сегодня в дальневосточной столице будет тепло — 0°С. Завтра под гнетом волны холода стрелки термометров опустятся до -6 °С. В городе задует противный северо-западный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что июльские звуки потревожили жителей Приморского края в один из декабрьских дней. Газонокосилка навеяла ностальгию по лету во Владивостоке.