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Posted 10 декабря, 00:22

Published 10 декабря, 00:22

Modified 10 декабря, 00:24

Updated 10 декабря, 00:24

Будто за окном июль: звуки лета разлетелись по Владивостоку — видео

Будто за окном июль: звуки лета разлетелись по Владивостоку — видео

10 декабря 2024, 00:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Во Владивостоке пока не ощущается полноценной зимы. Более того, некоторые обстоятельства все еще напоминают приморцам о лете.

В дальневосточной столице декабрьский день начинается по-особенному. Некоторых горожан будят не звуки бушующей вьюги, а «тарахтение» газонокосилки. Так, один из приморцев наблюдал удивительную картину в один из зимних дней, — за окном рабочий косил сухую траву.

Конечно, летний звук не совпадал с ожиданиями увидеть зеленую растительность. Однако странная ситуация позабавила местных жителей.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, несмотря на аномальное тепло, в Приморском крае продолжают властвовать жуткие тридцатиградусные морозы. Зима уже обосновалась в некоторых районах региона, но, пока что, обходит стороной Владивосток.

После метели околеем: странное тепло сменится аномальными морозами в Приморье
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