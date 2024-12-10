Будто за окном июль: звуки лета разлетелись по Владивостоку — видео

В дальневосточной столице декабрьский день начинается по-особенному. Некоторых горожан будят не звуки бушующей вьюги, а «тарахтение» газонокосилки. Так, один из приморцев наблюдал удивительную картину в один из зимних дней, — за окном рабочий косил сухую траву.