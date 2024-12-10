Будто за окном июль: звуки лета разлетелись по Владивостоку — видео

Posted 10 декабря, 00:22
Published 10 декабря, 00:22
Modified 10 декабря, 00:24
Updated 10 декабря, 00:24
В дальневосточной столице декабрьский день начинается по-особенному. Некоторых горожан будят не звуки бушующей вьюги, а «тарахтение» газонокосилки. Так, один из приморцев наблюдал удивительную картину в один из зимних дней, — за окном рабочий косил сухую траву.
Конечно, летний звук не совпадал с ожиданиями увидеть зеленую растительность. Однако странная ситуация позабавила местных жителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, несмотря на аномальное тепло, в Приморском крае продолжают властвовать жуткие тридцатиградусные морозы. Зима уже обосновалась в некоторых районах региона, но, пока что, обходит стороной Владивосток.