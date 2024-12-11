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Posted 11 декабря, 06:05

Published 11 декабря, 06:05

Modified 11 декабря, 06:07

Updated 11 декабря, 06:07

Ежегодно преодолевает 4 000 км: где находится лучший курорт Приморья? — видео

Ежегодно преодолевает 4 000 км: где находится лучший курорт Приморья? — видео

11 декабря 2024, 06:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Природа
Приморский край — это идеальное место для туризма. Об этом знают даже пернатые хищники, которые каждый год прилетают сюда на зимовку.

Ежегодно на территории национального парка «Земля леопарда» зимуют грифы. Они прилетают в регион, преодолевая 4 000 километров, в ноябре и остаются тут до марта. Ведь Приморский край является лучшим курортом для пернатых хищников.

Крупные птицы осваиваются на заповедной земле, питаясь остатками трапезы крупных хищников. Шикарный климат, чудесная природа и шведский стол — идеальная зимовка получается. Самый что ни на есть отдых «Все включено».

Видео: amurleo_land.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что итальянские журналисты прибыли в Приморский край с важной миссией, — познакомиться с уникальной природой и снять документальный фильм об амурских тиграх и дальневосточных леопардах.

Их увидит весь мир: итальянцы прибыли с важной миссией в Приморье — фото
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