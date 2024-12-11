Ежегодно преодолевает 4 000 км: где находится лучший курорт Приморья? — видео

Posted 11 декабря, 06:05
Published 11 декабря, 06:05
Modified 11 декабря, 06:07
Updated 11 декабря, 06:07
Ежегодно на территории национального парка «Земля леопарда» зимуют грифы. Они прилетают в регион, преодолевая 4 000 километров, в ноябре и остаются тут до марта. Ведь Приморский край является лучшим курортом для пернатых хищников.
Крупные птицы осваиваются на заповедной земле, питаясь остатками трапезы крупных хищников. Шикарный климат, чудесная природа и шведский стол — идеальная зимовка получается. Самый что ни на есть отдых «Все включено».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что итальянские журналисты прибыли в Приморский край с важной миссией, — познакомиться с уникальной природой и снять документальный фильм об амурских тиграх и дальневосточных леопардах.