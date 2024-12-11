Целый район остался без тепла в мороз: прокуратура Приморья проводит проверку

Прокуратура Владивостока инициировала проверку в связи с очередным аварийным отключением теплоснабжения, которое произошло в городе. С 9 часов утра специалисты снабжающей компании начали ремонтные работы на своих сетях, в результате 41 социальное учреждение и более 280 многоквартирных домов в Ленинском районе остались без тепла.