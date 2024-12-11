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Posted 11 декабря, 02:29

Published 11 декабря, 02:29

Modified 11 декабря, 02:31

Updated 11 декабря, 02:31

Прокуратура Владивостока начала проверку из-за отключения тепла в жилых домах

Целый район остался без тепла в мороз: прокуратура Приморья проводит проверку

11 декабря 2024, 02:29
Фото: 1MI.

Прокуратура Владивостока начала проверку из-за отключения тепла в жилых домах

Сюжет
Электричество
Десятки соцучреждений и сотни жилых домов остались без тепла во Владивостоке. Прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения.

Прокуратура Владивостока инициировала проверку в связи с очередным аварийным отключением теплоснабжения, которое произошло в городе. С 9 часов утра специалисты снабжающей компании начали ремонтные работы на своих сетях, в результате 41 социальное учреждение и более 280 многоквартирных домов в Ленинском районе остались без тепла.

Предварительно, завершение работ запланировано до 20:00. Прокуратура оценит ситуацию с учетом недавнего массового отключения тепла, произошедшего 9 декабря. Особое внимание уделят причинам, по которым необходимые работы не были выполнены эксплуатирующей организацией до начала отопительного сезона.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что три поселка остались без электричества в Приморье.

Без света с самого утра: три поселка обесточены в Приморье
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