Целый район остался без тепла в мороз: прокуратура Приморья проводит проверку

Posted 11 декабря, 02:29
Published 11 декабря, 02:29
Modified 11 декабря, 02:31
Updated 11 декабря, 02:31
Прокуратура Владивостока инициировала проверку в связи с очередным аварийным отключением теплоснабжения, которое произошло в городе. С 9 часов утра специалисты снабжающей компании начали ремонтные работы на своих сетях, в результате 41 социальное учреждение и более 280 многоквартирных домов в Ленинском районе остались без тепла.
Предварительно, завершение работ запланировано до 20:00. Прокуратура оценит ситуацию с учетом недавнего массового отключения тепла, произошедшего 9 декабря. Особое внимание уделят причинам, по которым необходимые работы не были выполнены эксплуатирующей организацией до начала отопительного сезона.
По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что три поселка остались без электричества в Приморье.