Автомобилисты страдают уже сутки: перевернутый самосвал лежит во Владивостоке — видео

Posted 12 декабря, 05:19
Published 12 декабря, 05:19
Modified 12 декабря, 05:21
Updated 12 декабря, 05:21
Водители продолжают страдать в пробках на объездной трассе дальневосточной столицы. Вчерашнее ДТП все еще «аукается» автомобилистам, судя по видео. Днем самосвал, перевернувшийся около развязки в районе Седанки, лежал на проезжей части.
Стоит отметить, после полудня ситуация не поменялась. По данным навигатора, движение на данном участке осложнено до сих пор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утром в пригороде Владивостока случилась авария, которая негативно повлияла на дорожный трафик. «Пробокс», на котором живого места не было, эвакуировали на спецтехнике.