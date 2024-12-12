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Posted 12 декабря, 05:19

Published 12 декабря, 05:19

Modified 12 декабря, 05:21

Updated 12 декабря, 05:21

Опрокинутый большегруз до сих пор не убрали с трассы во Владивостоке

Автомобилисты страдают уже сутки: перевернутый самосвал лежит во Владивостоке — видео

12 декабря 2024, 05:19
Фото: vostokmedia.com.

Опрокинутый большегруз до сих пор не убрали с трассы во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика, который осложняет движение вторые сутки подряд.

Водители продолжают страдать в пробках на объездной трассе дальневосточной столицы. Вчерашнее ДТП все еще «аукается» автомобилистам, судя по видео. Днем самосвал, перевернувшийся около развязки в районе Седанки, лежал на проезжей части.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, после полудня ситуация не поменялась. По данным навигатора, движение на данном участке осложнено до сих пор.

Фото: 2ГИС

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утром в пригороде Владивостока случилась авария, которая негативно повлияла на дорожный трафик. «Пробокс», на котором живого места не было, эвакуировали на спецтехнике.

Машина в мясо: из-за ДТП собралась огромная пробка в пригороде Владивостоке — видео
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