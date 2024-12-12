Машина в мясо: из-за ДТП собралась огромная пробка в пригороде Владивостоке — видео

Posted 12 декабря, 01:59
Published 12 декабря, 01:59
Modified 12 декабря, 02:01
Updated 12 декабря, 02:01
Пригород краевой столицы простаивает в беспросветной пробке. «Заложники» обстоятельств предполагали, что причина осложненного дорожного трафика весьма банальна — ДТП. К слову, приморцы оказались правы. Изрядно побитый «Пробокс», вероятно, ставший участником столкновения, уже загрузили в эвакуатор.
Остается надеяться, что обстановка на дороге улучшится после освобождения проезжей части. Подробности инцидента неизвестны. О пострадавших тоже пока не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий затор осложняет движение в пригороде Владивостока. Столпотворение начинается около дома №110 на Маковского.