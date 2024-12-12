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Posted 12 декабря, 01:59

Published 12 декабря, 01:59

Modified 12 декабря, 02:01

Updated 12 декабря, 02:01

Изувеченный автомобиль эвакуируют после страшной аварии во Владивостоке

Машина в мясо: из-за ДТП собралась огромная пробка в пригороде Владивостоке — видео

12 декабря 2024, 01:59
Фото: vostokmedia.com.

Изувеченный автомобиль эвакуируют после страшной аварии во Владивостоке

Сюжет
Дорожное движение
Серьезный затор осложняет движение во Владивостоке. Корреспондент «Восток-Медиа» поделился кадрами, на которых видно, почему на Маковского наблюдается столпотворение.

Пригород краевой столицы простаивает в беспросветной пробке. «Заложники» обстоятельств предполагали, что причина осложненного дорожного трафика весьма банальна — ДТП. К слову, приморцы оказались правы. Изрядно побитый «Пробокс», вероятно, ставший участником столкновения, уже загрузили в эвакуатор.

Остается надеяться, что обстановка на дороге улучшится после освобождения проезжей части. Подробности инцидента неизвестны. О пострадавших тоже пока не сообщается.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий затор осложняет движение в пригороде Владивостока. Столпотворение начинается около дома №110 на Маковского.

Все стоит «колом»: жуткая пробка образовалась в пригороде Владивостока — видео
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