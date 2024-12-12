Девушка была в шаге от смерти на Золотом мосту во Владивостоке — видео

Posted 12 декабря, 07:45
Published 12 декабря, 07:45
Modified 12 декабря, 07:47
Updated 12 декабря, 07:47
Сотрудник полиции Евгений Зверев, возвращаясь домой со службы, уберег жительницу краевой столицы от попытки суицида, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина заметил автомобиль, припаркованный на мосту, а также девушку, которая стояла за ограждением. Евгений понял, что трагедия может пройти в любой момент, поэтому он бросился спасать горожанку.
«Аккуратно схватив девушку, полицейский оттащил ее от края моста и вступил с ней в диалог. Она находилась в возбужденном состоянии», — отметили в пресс-службе МВД.
Правоохранитель отговорил ее от необдуманного поступка. После чего Евгений и его коллега Татьяна Шарова, прибывшая к месту происшествия, отвезли горожанку в отделение полиции, куда вызвали бригаду СМП. Там девушке оказали медицинскую помощь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке автомобилист остановился на мосту из-за плохого самочувствия, но в соцсетях решили, что мужчина решил свести счеты с жизнью.