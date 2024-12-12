Девушка была в шаге от смерти на Золотом мосту во Владивостоке — видео

Правоохранитель отговорил ее от необдуманного поступка. После чего Евгений и его коллега Татьяна Шарова, прибывшая к месту происшествия, отвезли горожанку в отделение полиции, куда вызвали бригаду СМП. Там девушке оказали медицинскую помощь.