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Posted 12 декабря, 07:45

Published 12 декабря, 07:45

Modified 12 декабря, 07:47

Updated 12 декабря, 07:47

Правоохранитель спас девушку на мосту во Владивостоке

Девушка была в шаге от смерти на Золотом мосту во Владивостоке — видео

12 декабря 2024, 07:45
Фото: vostokmedia.com.

Правоохранитель спас девушку на мосту во Владивостоке

Сюжет
Мост
Страж порядка возвращался домой после работы, но не смог проехать мимо девушки в отчаянии. Ужасное могло произойти в любой момент, поэтому мужчина бросился на помощь без раздумий.

Сотрудник полиции Евгений Зверев, возвращаясь домой со службы, уберег жительницу краевой столицы от попытки суицида, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина заметил автомобиль, припаркованный на мосту, а также девушку, которая стояла за ограждением. Евгений понял, что трагедия может пройти в любой момент, поэтому он бросился спасать горожанку.

«Аккуратно схватив девушку, полицейский оттащил ее от края моста и вступил с ней в диалог. Она находилась в возбужденном состоянии», — отметили в пресс-службе МВД.

Правоохранитель отговорил ее от необдуманного поступка. После чего Евгений и его коллега Татьяна Шарова, прибывшая к месту происшествия, отвезли горожанку в отделение полиции, куда вызвали бригаду СМП. Там девушке оказали медицинскую помощь.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке автомобилист остановился на мосту из-за плохого самочувствия, но в соцсетях решили, что мужчина решил свести счеты с жизнью.

Выяснилось, что на самом деле произошло на Золотом мосту во Владивостоке
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