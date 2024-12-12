Ни одной шестидневной рабочей недели: как жители Приморья будут отдыхать в 2025 году

Сейчас самое время запланировать продуктивный отпуск на 2025 год. Ведь времени осталось совсем немного, — графики утверждаются до 17 декабря, отметили в пресс-службе Госуслуг. Так что остались считанные дни, чтобы успеть выстроить идеальный отдых в будущем году. К слову, не забудьте учесть длинные выходные, которые могут сыграть вам на руку.