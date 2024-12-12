Ни одной шестидневной рабочей недели: как жители Приморья будут отдыхать в 2025 году

Posted 12 декабря, 04:11
Published 12 декабря, 04:11
Modified 12 декабря, 04:13
Updated 12 декабря, 04:13
Сейчас самое время запланировать продуктивный отпуск на 2025 год. Ведь времени осталось совсем немного, — графики утверждаются до 17 декабря, отметили в пресс-службе Госуслуг. Так что остались считанные дни, чтобы успеть выстроить идеальный отдых в будущем году. К слову, не забудьте учесть длинные выходные, которые могут сыграть вам на руку.
В 2025 году январские каникулы составят 11 дней, — с 29 декабря по 8 января. По четыре дня отдыха выпадет на майских праздниках, — 1-4 и 8–11 мая. А также несколько дней страна будет праздновать День России, — с 12 по 15 июня. Осенью россияне с размахом отметят День народного единства, — со 2 по 4 ноября.
23 февраля и 8 марта обойдутся без удлиненных выходных, так как оба праздника выпадают на субботу и воскресенье. Более подробно ознакомиться с красными днями календаря можно ниже.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 2024 год завершится шестидневной рабочей неделей. Однако праздничные каникулы начнутся раньше обычного в Приморском крае.