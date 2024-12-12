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Posted 12 декабря, 02:25

Published 12 декабря, 02:25

Modified 12 декабря, 02:27

Updated 12 декабря, 02:27

Мужчина шел на кухню и упал на нож в Приморском крае

Нож в руке и алкоголь в крови: смертельная готовка произошла в Приморье

12 декабря 2024, 02:25
Фото: 1MI.

Мужчина шел на кухню и упал на нож в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморском крае приготовление пищи обернулось трагедией. Товарищ повара оказался не в том месте и не в то время.

Нетрезвый житель Арсеньева готовил еду, но случайно зарезал товарища, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Обвиняемый держал в руке нож, который использовал для приготовления пищи. В какой-то момент на него навалился товарищ, который споткнулся о порог. Повар, оттолкнув мужчину, ранил его, так как в руке все также находился нож. Пострадавший умер из-за повреждения брюшной стенки.

На приморца возбудили уголовное дело: причинение смерти по неосторожности. Более того, коллегия присяжных решила, что фигурант заслуживает снисхождения.

«Арсеньевский городской суд назначил мужчине наказание — 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением ряда ограничений», — отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что подсудимый выплатил моральную компенсацию жене и ребенку погибшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Михайловского района зарезал собутыльника, но остался на свободе.

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