Нож в руке и алкоголь в крови: смертельная готовка произошла в Приморье

Обвиняемый держал в руке нож, который использовал для приготовления пищи. В какой-то момент на него навалился товарищ, который споткнулся о порог. Повар, оттолкнув мужчину, ранил его, так как в руке все также находился нож. Пострадавший умер из-за повреждения брюшной стенки.