Нож в руке и алкоголь в крови: смертельная готовка произошла в Приморье

Posted 12 декабря, 02:25
Published 12 декабря, 02:25
Modified 12 декабря, 02:27
Updated 12 декабря, 02:27
Нетрезвый житель Арсеньева готовил еду, но случайно зарезал товарища, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
Обвиняемый держал в руке нож, который использовал для приготовления пищи. В какой-то момент на него навалился товарищ, который споткнулся о порог. Повар, оттолкнув мужчину, ранил его, так как в руке все также находился нож. Пострадавший умер из-за повреждения брюшной стенки.
На приморца возбудили уголовное дело: причинение смерти по неосторожности. Более того, коллегия присяжных решила, что фигурант заслуживает снисхождения.
«Арсеньевский городской суд назначил мужчине наказание — 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением ряда ограничений», — отметили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что подсудимый выплатил моральную компенсацию жене и ребенку погибшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Михайловского района зарезал собутыльника, но остался на свободе.