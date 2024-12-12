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Posted 12 декабря, 02:57

Published 12 декабря, 02:57

Modified 12 декабря, 04:22

Updated 12 декабря, 04:22

От праздника к работе: Константин Шестаков наградил руководителей ТОСов

От праздника к работе: Константин Шестаков наградил руководителей ТОСов

12 декабря 2024, 02:57
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru.
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Наш Город
Во Владивостоке торжественно поблагодарили активисток, под руководством которых город активно преображается. После официальной церемонии участники встречи заговорили о насущных проблемах.

В краевой столице прошла церемония награждения активистов, которые участвуют в развитии города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Торжественное мероприятие провел мэр Владивостока Константин Шестаков.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Благодарности и букеты цветов вручили председателю Совета ТОС «Сабанеева 13» Светлане Живалюковой, руководителю ТОСа «На Патрисе» Юлии Константиновой, представитель ТОСа «Нерчинская 42» Полине Новиковой и Светлане Цыганок из ТОСа «Монтажная».

Горожанки проявили активную гражданскую позиции и, не покладая рук, трудились во благо общественной жизни дальневосточной столицы.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

После торжественной части началось заседание общественного Совета по развитию территориального общественного самоуправления. Представители ТОСов обсудили проблемы, которые возникли при реализации проектов. Также участники собрания побеседовали о планах на 2025 год.

Оказалось, некоторые тосовцы столкнулись с безответственными подрядчиками. Константин Шестаков отметил, что о некачественных работах необходимо сообщать. Такие компании будут вносится в реестр недобросовестных.

Также мэр предложил присутствующим провести семинар совместно с местными производителями. Идея подразумевает изучение деятельности предпринимателей, которые занимаются освещением, строительством, производством шлагбаумов и стройматериалов. Встреча может состояться уже в начале февраля следующего года.

Важно отметить, что на сегодняшний день во Владивостоке функционируют 119 ТОСов. Более 40 000 человек трудятся над преображением краевой столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что успешная реализация проектов ТОС положительно влияет на качество городской жизни.

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