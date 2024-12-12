С женщиной, которая оставила трехлетнюю девочку спать на улице, разбираются в Находке

Posted 12 декабря, 02:22
Published 12 декабря, 02:22
Modified 12 декабря, 02:24
Updated 12 декабря, 02:24
В Находке в Приморском крае произошел инцидент, который вызвал общественное беспокойство.
Воспитатель детского сада № 42 забыла трехлетнюю девочку на улице после прогулки. Как сообщили в управлении образования, воспитательницу уволили, заведующей детским садом объявили выговор.
Инцидент произошел 11 декабря, когда воспитатели завели детей на дневной сон. Девочку оставили на улице без присмотра на 25 минут.
В управлении образования города также сообщили, что медицинский работник Находкинской городской больницы осмотрит девочку. Прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия и планирует принять меры реагирования.
Некоторых горожан весть об увольнении сотрудницы детского сада удивила:
«Воспитательниц не хватает, выписали бы штраф. Зачем увольнять сразу?»;
«Раз уволили, значит, не первое такое происшествие, обязательно нужно дальше разбираться!», — возмущаются жители Находки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трехлетнюю девочку оставили спать на улице в Находке.