vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 02:22

Published 12 декабря, 02:22

Modified 12 декабря, 02:24

Updated 12 декабря, 02:24

С женщиной, которая оставила трехлетнюю девочку спать на улице, разбираются в Находке

С женщиной, которая оставила трехлетнюю девочку спать на улице, разбираются в Находке

12 декабря 2024, 02:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
В управлении образования Находки сообщили, что ждет воспитательницу детского сада, которая оставила ребенка на улице во время тихого часа. Меры приняли после того, как история прогремела на все Приморье.

В Находке в Приморском крае произошел инцидент, который вызвал общественное беспокойство.

Воспитатель детского сада № 42 забыла трехлетнюю девочку на улице после прогулки. Как сообщили в управлении образования, воспитательницу уволили, заведующей детским садом объявили выговор.

Инцидент произошел 11 декабря, когда воспитатели завели детей на дневной сон. Девочку оставили на улице без присмотра на 25 минут.

В управлении образования города также сообщили, что медицинский работник Находкинской городской больницы осмотрит девочку. Прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия и планирует принять меры реагирования.

Некоторых горожан весть об увольнении сотрудницы детского сада удивила:

«Воспитательниц не хватает, выписали бы штраф. Зачем увольнять сразу?»;
«Раз уволили, значит, не первое такое происшествие, обязательно нужно дальше разбираться!», — возмущаются жители Находки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трехлетнюю девочку оставили спать на улице в Находке.

Трехлетнюю девочку оставили спать на улице в Находке — разбиралась прокуратура
Узнать подробнее
Читайте также:
Втроем на одного? Драка на проезжей части перегородила проезд во Владивостоке — видеоТри машины сгорели за одну ночь во Владивостоке — видеоВыяснились обстоятельства жуткого сентябрьского пожара на рынке в Приморском крае
#Новости#Общество#Находка#Детский сад#Происшествие#Прокуратура#Увольнение#Расследование#Приморский край#Приморье#Происшествия#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика