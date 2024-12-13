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Posted 13 декабря, 00:51

Published 13 декабря, 00:51

Modified 13 декабря, 00:53

Updated 13 декабря, 00:53

Был ли дефицит хлорида натрия в Приморском крае?

Днем с огнем не сыщешь: почему женщина не смогла купить физраствор в Приморье?

13 декабря 2024, 00:51
Фото: 1MI.

Был ли дефицит хлорида натрия в Приморском крае?

Жительница Владивостока на протяжении недели не могла приобрести хлорид натрия. Поиски оказались безуспешны даже в Спасске-Дальнем. Почему покупка физраствора стала непростой задачей? — выяснял корреспондент «Восток-Медиа».

В редакцию «Восток-Медиа» обратилась девушка, которую интересовал насущный вопрос: действительно ли в регионе зафиксирован дефицит физраствора?

Оказалось, жительница дальневосточной столицы не смогла приобрести натрия хлорид 0,9% на прошлой неделе.

«Мне нужен был бутылек, чтобы промывать нос ребенку. Я забежала в ближайшую аптеку, где мне сказали, что в наличии только маленькие дозировки для ампул. Сначала я не придала этому значения. Но немного занервничала, когда его не оказалось ни в одной аптеке для онлайн-заказа», — отметила девушка.

На выходных наша собеседница отправилась погостить к родителям в Спасск-Дальний. Она надеялась, что найдет физраствор там, но тщетно. В четырех аптеках, в которых она побывала, его не оказалось.

Вчера, 12 декабря, она разговорилась с педиатром дочери. Стоит отметить, что врач сразу же уточнила в аптеке, функционирующей при клинике, наличие 9-процентного хлорида натрия. К счастью, заветная жидкость была в продаже, но всего 11 бутыльков.

«Фармацевт сказала, что крупная поставка будет только в январе. Мол, сейчас достать физраствор весьма проблемно будет», — отметила горожанка.

Однако на текущей неделе он появился на сайтах многих аптек. Мы решили обратиться в Минздрав Приморья, чтобы выяснить был ли дефицит на самом деле и какая обстановка наблюдается на сегодняшний день.

В пресс-службе ведомства рассказали, что были проблемы с поставками раствора в привычных флаконах по 200 миллилитров из-за технических причин. Но вопрос решили уже относительно давно. На сегодняшний день ситуация стабилизирована.

«Возвращаются к выпуску в привычной расфасовке. Может, не везде еще доставили по аптекам. Но физраствор есть. И это самое главное», — отметили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец пытался провести в Россию сильнодействующие препараты из Китая. Таблетки для похудения содержали опасное вещество.

Китайский препарат обернулся «уголовкой» для гида из Приморья
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