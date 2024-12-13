Снес человека на полном ходу: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео (18+)

Автомобилист на высокой скорости сбил мужчину в Приморском крае

Сюжет Происшествие

Жесткий момент на дороге попал на камеру видеорегистратора в Уссурийске. Приморец перебегал дорогу, но угодил под машину. Удар был настолько сильный, что пострадавший взлетел в воздух и упал в нескольких метрах от места ДТП.