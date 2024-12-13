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Posted 13 декабря, 07:41

Published 13 декабря, 07:41

Modified 13 декабря, 07:43

Updated 13 декабря, 07:43

Автомобилист на высокой скорости сбил мужчину в Приморском крае

Снес человека на полном ходу: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео (18+)

13 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI.

Автомобилист на высокой скорости сбил мужчину в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Жесткий момент на дороге попал на камеру видеорегистратора в Уссурийске. Приморец перебегал дорогу, но угодил под машину. Удар был настолько сильный, что пострадавший взлетел в воздух и упал в нескольких метрах от места ДТП.

В Уссурийске на Краснознаменной произошло чудовищное дорожное происшествие. Водитель грузовика высадил пассажира посреди дороги, то, что происходило дальше, многих повергнет в шок. Мужчину буквально снесла легковушка. Жуткий инцидент попал на камеру, но слабонервным лучше не смотреть данное видео.

Видео: mark2_che.

Подробности аварии не сообщаются. О состоянии пострадавшего пока тоже ничего неизвестно. Но, судя по кадрам, он даже смог встать после случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самосвал опрокинулся на объездной трассе дальневосточной столицы. Грузовик заблокировал движение, а водитель погиб.

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