Снес человека на полном ходу: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео (18+)

Posted 13 декабря, 07:41
Published 13 декабря, 07:41
Modified 13 декабря, 07:43
Updated 13 декабря, 07:43
В Уссурийске на Краснознаменной произошло чудовищное дорожное происшествие. Водитель грузовика высадил пассажира посреди дороги, то, что происходило дальше, многих повергнет в шок. Мужчину буквально снесла легковушка. Жуткий инцидент попал на камеру, но слабонервным лучше не смотреть данное видео.
Подробности аварии не сообщаются. О состоянии пострадавшего пока тоже ничего неизвестно. Но, судя по кадрам, он даже смог встать после случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самосвал опрокинулся на объездной трассе дальневосточной столицы. Грузовик заблокировал движение, а водитель погиб.