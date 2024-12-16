Еще одна машина перевернулась и загородила въезд на мост во Владивостоке — видео

Posted 16 декабря, 02:35
Published 16 декабря, 02:35
Modified 16 декабря, 02:37
Updated 16 декабря, 02:37
На трассе «Владивосток — Хабаровск» произошла серьезная авария, в результате которой автомобиль перевернулся. Инцидент произошел перед низководным мостом в сторону Владивостока. Фото с места появилось в сети.
Очевидцы сообщают, что перевертыш практически перегородил проезд, свободна только часть крайней правой полосы. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
За местом аварии образовалась серьезная пробка. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жёстком ДТП, которое спровоцировало огромную пробку в Приморье.