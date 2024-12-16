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Posted 16 декабря, 02:35

Published 16 декабря, 02:35

Modified 16 декабря, 02:37

Updated 16 декабря, 02:37

Перевертыш мешает проезду по мосту во Владивостоке

Еще одна машина перевернулась и загородила въезд на мост во Владивостоке — видео

16 декабря 2024, 02:35
Фото: dpscontrol_125.

Перевертыш мешает проезду по мосту во Владивостоке

Сюжет
Мост
Легковушка перевернулась на трассе в Приморском крае. В результате проезд по низководному мосту в сторону Владивостока практически невозможен. За местом аварии собралась серьезная пробка.

На трассе «Владивосток — Хабаровск» произошла серьезная авария, в результате которой автомобиль перевернулся. Инцидент произошел перед низководным мостом в сторону Владивостока. Фото с места появилось в сети.

Видео: dpscontrol_125.

Очевидцы сообщают, что перевертыш практически перегородил проезд, свободна только часть крайней правой полосы. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

За местом аварии образовалась серьезная пробка. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жёстком ДТП, которое спровоцировало огромную пробку в Приморье.

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