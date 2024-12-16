Морозы ниже -30°C обосновались в Приморье

Posted 16 декабря, 03:13
Published 16 декабря, 03:13
Modified 16 декабря, 03:15
Updated 16 декабря, 03:15
Сегодня, 16 декабря, прекратится снег, который шел в центральных районах региона. Дневные температуры составят -3 — -16 °C, сообщает «Примгидромет».
Во вторник, 17 декабря, в крае существенных осадков не прогнозируется. Также синоптики предупреждают, что в Приморье ожидается морозная ночь. Минимальные температуры будут колебаться от -17 до -24 °C. А на северо-востоке столбики термометров упадут до -33 °C. Днем воздух прогреется до -7 °C, в северных районах до -13 °C.
Во Владивостоке неделя начнется с солнечной, но весьма ветреной синоптической обстановки. Температура воздуха поднимется до -4 °C. Завтра ясная погода продолжится, но задует сильный северо-западный ветер. Ночью стрелки термометров упадут до -14°C, а днем поднимутся до -7 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморском крае сохраняется морозное настроение.