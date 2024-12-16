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Posted 16 декабря, 03:13

Published 16 декабря, 03:13

Modified 16 декабря, 03:15

Updated 16 декабря, 03:15

Жуткий холод продолжается в Приморском крае

Морозы ниже -30°C обосновались в Приморье

16 декабря 2024, 03:13
Фото: 1MI.

Жуткий холод продолжается в Приморском крае

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Погода
В Приморском крае продолжается суровая зима. Привыкнуть к морозам ниже -30 градусов по Цельсию, мягко говоря, сложновато.

Сегодня, 16 декабря, прекратится снег, который шел в центральных районах региона. Дневные температуры составят -3 — -16 °C, сообщает «Примгидромет».

Во вторник, 17 декабря, в крае существенных осадков не прогнозируется. Также синоптики предупреждают, что в Приморье ожидается морозная ночь. Минимальные температуры будут колебаться от -17 до -24 °C. А на северо-востоке столбики термометров упадут до -33 °C. Днем воздух прогреется до -7 °C, в северных районах до -13 °C.

Во Владивостоке неделя начнется с солнечной, но весьма ветреной синоптической обстановки. Температура воздуха поднимется до -4 °C. Завтра ясная погода продолжится, но задует сильный северо-западный ветер. Ночью стрелки термометров упадут до -14°C, а днем поднимутся до -7 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморском крае сохраняется морозное настроение.

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