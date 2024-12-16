Морозы ниже -30°C обосновались в Приморье

Во вторник, 17 декабря, в крае существенных осадков не прогнозируется. Также синоптики предупреждают, что в Приморье ожидается морозная ночь. Минимальные температуры будут колебаться от -17 до -24 °C. А на северо-востоке столбики термометров упадут до -33 °C. Днем воздух прогреется до -7 °C, в северных районах до -13 °C.