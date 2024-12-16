Пробок не избежать: ремонт делают на одном из сложных участков во Владивостоке

Posted 16 декабря, 00:36
Published 16 декабря, 00:36
Modified 16 декабря, 00:38
Updated 16 декабря, 00:38
По данным Центра организации дорожного движения, в районе перекрестка улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока проводятся ремонтные работы. Строители трудятся на крайней правой полосе Русской со стороны Давыдова.
Автомобилистам стоит учесть данное обстоятельство, планируя маршрут. Также рекомендуется выезжать заранее, если потребуется проезжать этот участок. Ведь там могут образоваться заторы в час пик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что внесли коррективы в схему движения при съезде с объездной трассы Седанка — Патрокл на улицу Фадеева. Водителям необходимо обратить внимание на нововведение и строго соблюдать ПДД.