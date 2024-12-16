«Я бы их всех забрала себе»: медведей подвесили во Владивостоке — фото

Posted 16 декабря, 06:18
Published 16 декабря, 06:18
Modified 16 декабря, 06:20
Updated 16 декабря, 06:20
В краевой столице, судя по всему, руководство магазина решило пойти с козырей. Лестницу, ведущую в помещение, украсили не только красивыми бантами, но и милыми плюшевыми мишками. Игрушки выполнили свое предназначение — привлекли внимание горожан.
«Белоснежные милуны пропитаются пылью и станут серыми. Товарный вид потеряется, но они, наверное, просто декором послужат», — предположила горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что креативный подход к Новому году в супермаркетах не перестает удивлять приморцев. На сей раз в ход пошла туалетная бумага. К слову, вышло действительно изумительно.