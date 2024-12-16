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Posted 16 декабря, 06:18

Published 16 декабря, 06:18

Modified 16 декабря, 06:20

Updated 16 декабря, 06:20

«Я бы их всех забрала себе»: медведей подвесили во Владивостоке — фото

«Я бы их всех забрала себе»: медведей подвесили во Владивостоке — фото

16 декабря 2024, 06:18
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
Во Владивостоке владельцы магазинов готовы на все ради привлечения покупателей. Таким образом, белоснежных милашек «пригвоздили» прямо на лестницу.

В краевой столице, судя по всему, руководство магазина решило пойти с козырей. Лестницу, ведущую в помещение, украсили не только красивыми бантами, но и милыми плюшевыми мишками. Игрушки выполнили свое предназначение — привлекли внимание горожан.

«Белоснежные милуны пропитаются пылью и станут серыми. Товарный вид потеряется, но они, наверное, просто декором послужат», — предположила горожанка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что креативный подход к Новому году в супермаркетах не перестает удивлять приморцев. На сей раз в ход пошла туалетная бумага. К слову, вышло действительно изумительно.

«Сральная королева»: супермаркеты креативно готовятся к Новому году в Приморье — фото
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