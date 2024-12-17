«Мощный залет»: жуткие приключения автомобилистки попали на видео во Владивостоке

Posted 17 декабря, 04:25
Published 17 декабря, 04:25
Modified 17 декабря, 04:27
Updated 17 декабря, 04:27
В дальневосточной столице рулевая Suzuki Hastler, словно молния, пронеслась по Сахалинской. Однако «полет» мини-джипа закончился весьма плачевно. Водительница врезалась в сразу несколько припаркованных авто, которые стояли около кафе.
Как дама спровоцировала такое ДТП и есть ли пострадавшие в данном инциденте? — неизвестно. Остается надеяться, что происшествие обошлось без жертв.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очередной автомобилист перевернул машину и заблокировал путь к мостовому сооружению во Владивостоке. На сей раз водители страдали около Низководного моста.