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Posted 17 декабря, 04:25

Published 17 декабря, 04:25

Modified 17 декабря, 04:27

Updated 17 декабря, 04:27

«Мощный залет»: жуткие приключения автомобилистки попали на видео во Владивостоке

«Мощный залет»: жуткие приключения автомобилистки попали на видео во Владивостоке

17 декабря 2024, 04:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Мост
Во Владивостоке автоледи, летевшая на высокой скорости, учудила массовую аварию. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

В дальневосточной столице рулевая Suzuki Hastler, словно молния, пронеслась по Сахалинской. Однако «полет» мини-джипа закончился весьма плачевно. Водительница врезалась в сразу несколько припаркованных авто, которые стояли около кафе.

Как дама спровоцировала такое ДТП и есть ли пострадавшие в данном инциденте? — неизвестно. Остается надеяться, что происшествие обошлось без жертв.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очередной автомобилист перевернул машину и заблокировал путь к мостовому сооружению во Владивостоке. На сей раз водители страдали около Низководного моста.

Еще одна машина перевернулась и загородила въезд на мост во Владивостоке — видео
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