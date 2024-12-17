В ожидании танцев: губернатор Приморья замечен на главной тусовке ДВФУ — видео

В Дальневосточном федеральном университете прямо сейчас проходит «Зимний бал». На торжественное мероприятие, гости которого облачены в брюки с рубашками и прекрасные платья, прибыл сам губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона выступил с речью перед студентами, открыв чудесное празднество.