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Posted 17 декабря, 04:05

Published 17 декабря, 04:05

Modified 17 декабря, 04:23

Updated 17 декабря, 04:23

Глава Приморского края посетил"Зимний бал» (12+) в университете

В ожидании танцев: губернатор Приморья замечен на главной тусовке ДВФУ — видео

17 декабря 2024, 04:05
Фото: vostokmedia.com.

Глава Приморского края посетил"Зимний бал» (12+) в университете

Сюжет
Новый год
На Русском острове в стенах ДВФУ состоялось открытие чудеснейшего мероприятия, — «Зимнего бала» (12+). Олег Кожемяко стал почетным гостем данного события.

В Дальневосточном федеральном университете прямо сейчас проходит «Зимний бал». На торжественное мероприятие, гости которого облачены в брюки с рубашками и прекрасные платья, прибыл сам губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона выступил с речью перед студентами, открыв чудесное празднество.

Видео: vostokmedia.com.

Собравшиеся выстроились по парам и, слушая Олега Кожемяко, судя по всему, готовятся к танцам, ради которых и организован прекрасный бал. Вероятно, на таких событиях приближение Нового года чувствуется еще сильнее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как главный новогодний атрибут стал «зазывалой» для владивостокского кафе. Милая елочка привлекла внимание горожанки, которая прогуливалась по центру краевой столицы.

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