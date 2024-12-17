В ожидании танцев: губернатор Приморья замечен на главной тусовке ДВФУ — видео

Posted 17 декабря, 04:05
Published 17 декабря, 04:05
Modified 17 декабря, 04:23
Updated 17 декабря, 04:23
В Дальневосточном федеральном университете прямо сейчас проходит «Зимний бал». На торжественное мероприятие, гости которого облачены в брюки с рубашками и прекрасные платья, прибыл сам губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона выступил с речью перед студентами, открыв чудесное празднество.
Собравшиеся выстроились по парам и, слушая Олега Кожемяко, судя по всему, готовятся к танцам, ради которых и организован прекрасный бал. Вероятно, на таких событиях приближение Нового года чувствуется еще сильнее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как главный новогодний атрибут стал «зазывалой» для владивостокского кафе. Милая елочка привлекла внимание горожанки, которая прогуливалась по центру краевой столицы.