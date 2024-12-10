Сосед-кровосос появился у студентов из Владивостока — видео

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Posted 9 декабря, 23:53

Published 9 декабря, 23:53

Modified 9 декабря, 23:55

Updated 9 декабря, 23:55

Летучая мышь поселилась в студенческом общежитии во Владивостоке

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9 декабря 2024, 23:53
Фото: 1MI.

Летучая мышь поселилась в студенческом общежитии во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Летучая мышь влетела в окно студенческого общежития во Владивостоке. Животное нашли в коридоре одного из корпусов.

Во Владивостоке в общежитии Дальневосточного федерального университета на Русском острове поселилась летучая мышь.

Незваную гостью заметили студенты в коридоре одного из корпусов. Мышь сидела на полу и не шевелилась. Не исключено, что она залетела совсем ненадолго, чтобы погреться.

Видео: Svodka.

На самом деле, летучие мыши не представляют опасности для человека и часто ищут теплые места на зимовку. В этом году уже был случай, когда летучая мышь залетела в окно квартиры во Владивостоке.

«Вампир смотрит на меня со стены»: летучая мышь залетела в окно к жителям Приморья
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Под публикацией о необычной встрече в сети множество комментариев:

«Они безобидные, не бойтесь и, пожалуйста, не трогайте»;
«Надо было погладить и накормить, негостеприимно как-то»;
«Ужас какой, я бы прямо там сознание от страха потеряла».

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой жестокости, которая попала на запись видеокамеры в Приморском крае.

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