Сосед-кровосос появился у студентов из Владивостока — видео

Posted 9 декабря, 23:53
Published 9 декабря, 23:53
Modified 9 декабря, 23:55
Updated 9 декабря, 23:55
Во Владивостоке в общежитии Дальневосточного федерального университета на Русском острове поселилась летучая мышь.
Незваную гостью заметили студенты в коридоре одного из корпусов. Мышь сидела на полу и не шевелилась. Не исключено, что она залетела совсем ненадолго, чтобы погреться.
На самом деле, летучие мыши не представляют опасности для человека и часто ищут теплые места на зимовку. В этом году уже был случай, когда летучая мышь залетела в окно квартиры во Владивостоке.
Под публикацией о необычной встрече в сети множество комментариев:
«Они безобидные, не бойтесь и, пожалуйста, не трогайте»;
«Надо было погладить и накормить, негостеприимно как-то»;
«Ужас какой, я бы прямо там сознание от страха потеряла».
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой жестокости, которая попала на запись видеокамеры в Приморском крае.