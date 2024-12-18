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Posted 18 декабря, 07:06

Published 18 декабря, 07:06

Modified 18 декабря, 07:08

Updated 18 декабря, 07:08

Камни завалили трассу во Владивостоке

Что там произошло? Часть трассы завалило булыжниками во Владивостоке — видео

18 декабря 2024, 07:06
Фото: 1MI.

Камни завалили трассу во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Булыжники завалили все полосы трассы перед низководным мостом в Приморье. Очевидцы предполагают, что там произошла серьезная авария с участием большегруза.

Вблизи низководного моста во Владивостоке острые камни разбросаны по всей дороге.

Водителям важно быть особенно осторожными при движении по направлению из Владивостока к низководному мосту.

Видео: vostokmedia.com.

Очевидцы предполагают, что в результате аварии с участием большегруза острые камни оказались разбросаны по всей дороге.

Водители предупреждают, что вся проезжая часть забросана булыжниками. Одно неверное движение может привести к серьезным последствиям для проезжающих автомобилей.

Автомобилистам важно быть осторожнее при проезде участка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае, в котором оказались повреждены сразу три автомобиля. Четыре человека получили травмы.

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