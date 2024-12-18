Что там произошло? Часть трассы завалило булыжниками во Владивостоке — видео

Posted 18 декабря, 07:06
Published 18 декабря, 07:06
Modified 18 декабря, 07:08
Updated 18 декабря, 07:08
Вблизи низководного моста во Владивостоке острые камни разбросаны по всей дороге.
Водителям важно быть особенно осторожными при движении по направлению из Владивостока к низководному мосту.
Очевидцы предполагают, что в результате аварии с участием большегруза острые камни оказались разбросаны по всей дороге.
Водители предупреждают, что вся проезжая часть забросана булыжниками. Одно неверное движение может привести к серьезным последствиям для проезжающих автомобилей.
Автомобилистам важно быть осторожнее при проезде участка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае, в котором оказались повреждены сразу три автомобиля. Четыре человека получили травмы.