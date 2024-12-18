Деды Морозы похитили американского гуманоида в Приморье — видео

Вероятно, данный перфоманс чья-то шутка. Ну, а если нет, то дело может обернуться расследованием по факту похищения. Остается надеяться, что дерзкое деяние — это просто-напросто розыгрыш, в результате которого никто не пострадал, даже зеленый гуманоид.