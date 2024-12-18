Деды Морозы похитили американского гуманоида в Приморье — видео

Posted 18 декабря, 03:56
Published 18 декабря, 03:56
Modified 18 декабря, 03:59
Updated 18 декабря, 03:59
Мужчины, облаченные в костюмы Деда Мороза, словно вихрь, накинулись на человека, который был схож с Гринчем (персонаж из мультфильма «Гринч» (6+) — прим. ред.). Они скрутили «захватчика Рождества», запихнули его в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.
Вероятно, данный перфоманс чья-то шутка. Ну, а если нет, то дело может обернуться расследованием по факту похищения. Остается надеяться, что дерзкое деяние — это просто-напросто розыгрыш, в результате которого никто не пострадал, даже зеленый гуманоид.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край постепенно готовится к Новому году. Улицы дальневосточной столицы заполоняют искусственные елочки.