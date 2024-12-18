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Posted 18 декабря, 03:56

Published 18 декабря, 03:56

Modified 18 декабря, 03:59

Updated 18 декабря, 03:59

Дедушки Морозы дерзко проучили похитителя Рождества в Приморском крае

Деды Морозы похитили американского гуманоида в Приморье — видео

18 декабря 2024, 03:56
Фото: vostokmedia.com.

Дедушки Морозы дерзко проучили похитителя Рождества в Приморском крае

Сюжет
Новый год
Во Владивостоке произошло похищение товарища, который очень напоминал сказочного персонажа из Америки. Национальные дарители волшебства защитили Приморье от заграничного кинозлодея.

Мужчины, облаченные в костюмы Деда Мороза, словно вихрь, накинулись на человека, который был схож с Гринчем (персонаж из мультфильма «Гринч» (6+) — прим. ред.). Они скрутили «захватчика Рождества», запихнули его в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Вероятно, данный перфоманс чья-то шутка. Ну, а если нет, то дело может обернуться расследованием по факту похищения. Остается надеяться, что дерзкое деяние — это просто-напросто розыгрыш, в результате которого никто не пострадал, даже зеленый гуманоид.

Видео: HARDКОРЮШКА.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край постепенно готовится к Новому году. Улицы дальневосточной столицы заполоняют искусственные елочки.

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