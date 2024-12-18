Неподвижный лед только в одной бухте: куда не стоит соваться рыбакам в Приморье?

В Амурском заливе толщина увеличилась, но незначительно. В бухте Новик площадь припайного льда стала больше. Небольшое количество зафиксировали вдоль восточного побережья в бухте Воевода. К слову, в бухте Посьета море практически полностью покрыто неподвижным льдом толщиной 5-10 сантиметров, у берега — 10-15. Также постепенно замерзает вода в вершине Уссурийского залива в бухте Муравьиная, в бухте Суходол замечен припайный лед у берега.