Неподвижный лед только в одной бухте: куда не стоит соваться рыбакам в Приморье?

Posted 18 декабря, 02:43
Published 18 декабря, 02:43
Modified 18 декабря, 02:45
Updated 18 декабря, 02:45
Декабрь щадит побережье региона, поэтому процесс ледообразования продвигается достаточно медленно, сообщает «Примгидромет». Минувшая неделя оказалась умеренно-морозной. Синоптики рассказали, какая обстановка сложилась в акваториях края.
В Амурском заливе толщина увеличилась, но незначительно. В бухте Новик площадь припайного льда стала больше. Небольшое количество зафиксировали вдоль восточного побережья в бухте Воевода. К слову, в бухте Посьета море практически полностью покрыто неподвижным льдом толщиной 5-10 сантиметров, у берега — 10-15. Также постепенно замерзает вода в вершине Уссурийского залива в бухте Муравьиная, в бухте Суходол замечен припайный лед у берега.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выживший рыбак эмоционально поделился своей историей, которая произошла недалеко от Тавричанки.