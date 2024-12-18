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Posted 18 декабря, 02:43

Published 18 декабря, 02:43

Modified 18 декабря, 02:45

Updated 18 декабря, 02:45

Синоптики рассказали о становлении льда на приморских побережьях

Неподвижный лед только в одной бухте: куда не стоит соваться рыбакам в Приморье?

18 декабря 2024, 02:43
Фото: vostokmedia.com.

Синоптики рассказали о становлении льда на приморских побережьях

Сюжет
Мороз
В Приморском крае рыбаки стремятся поскорее заняться любимым хобби, забывая о личной безопасности. Специалисты рассказали, где и почему запрещено выходить на лед.

Декабрь щадит побережье региона, поэтому процесс ледообразования продвигается достаточно медленно, сообщает «Примгидромет». Минувшая неделя оказалась умеренно-морозной. Синоптики рассказали, какая обстановка сложилась в акваториях края.

В Амурском заливе толщина увеличилась, но незначительно. В бухте Новик площадь припайного льда стала больше. Небольшое количество зафиксировали вдоль восточного побережья в бухте Воевода. К слову, в бухте Посьета море практически полностью покрыто неподвижным льдом толщиной 5-10 сантиметров, у берега — 10-15. Также постепенно замерзает вода в вершине Уссурийского залива в бухте Муравьиная, в бухте Суходол замечен припайный лед у берега.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выживший рыбак эмоционально поделился своей историей, которая произошла недалеко от Тавричанки.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мороз#Рыбак#Примгидромет#Приморский край#Амурский залив#Уссурийский залив
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