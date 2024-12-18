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Posted 18 декабря, 00:03

Published 18 декабря, 00:03

Modified 18 декабря, 00:05

Updated 18 декабря, 00:05

Мужчину чудом спасли из «ледяных оков» в Приморском крае

Ода выжившего: спасенный рыбак записал «крик души» в Приморье — видео

18 декабря 2024, 00:03
Фото: vostokmedia.com.

Мужчину чудом спасли из «ледяных оков» в Приморском крае

Сюжет
Рыбалка
В Приморском крае рыбаки продолжают уходить под воду. На сей раз любителю удочек повезло, о чем он поведал другим единомышленникам.

Вблизи Тавричанки мужчина чуть не стал жертвой подледной рыбалки, сообщили в новых медиа. Приморец отправился на едва окрепший лед, несмотря на запрет, и оказался в ледяной воде, заявил автор видео. К счастью, на подмогу пришли люди, оказавшиеся неподалеку. Неравнодушные очевидцы не оставили в беде бедолагу и вытащили его из моря, отметил благодарный горожанин.

Видео: dpskontrol_125rus.

Также спасенный товарищ решил записать видео для тех, кто планирует отправиться порыбачить в ближайшее время. Опасный досуг может стоить жизни, судя по опыту автора поучительного «пособия».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина пытался выбраться из ледяной ловушки в дальневосточной столице. Рыбак боролся за собственную жизнь ползком.

Тонкий лед и беспечность: рыбак пытается выбраться из лап смерти в Приморье — видео
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