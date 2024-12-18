Ода выжившего: спасенный рыбак записал «крик души» в Приморье — видео

Posted 18 декабря, 00:03
Published 18 декабря, 00:03
Modified 18 декабря, 00:05
Updated 18 декабря, 00:05
Вблизи Тавричанки мужчина чуть не стал жертвой подледной рыбалки, сообщили в новых медиа. Приморец отправился на едва окрепший лед, несмотря на запрет, и оказался в ледяной воде, заявил автор видео. К счастью, на подмогу пришли люди, оказавшиеся неподалеку. Неравнодушные очевидцы не оставили в беде бедолагу и вытащили его из моря, отметил благодарный горожанин.
Также спасенный товарищ решил записать видео для тех, кто планирует отправиться порыбачить в ближайшее время. Опасный досуг может стоить жизни, судя по опыту автора поучительного «пособия».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина пытался выбраться из ледяной ловушки в дальневосточной столице. Рыбак боролся за собственную жизнь ползком.