Нет времени расслабляться: трескучие морозы вернутся в Приморье после потепления

В ночь на субботу, 21 декабря, столбики термометров опустятся до -35 °С. Максимальные значения составят -9 — -16 °С, а на побережье воздух прогреется до -1°С, но обстановку испортит противный сильный ветер и облачность, которую спровоцирует циклон. К слову, обойдется без существенных осадков.