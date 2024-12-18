Нет времени расслабляться: трескучие морозы вернутся в Приморье после потепления

Posted 18 декабря, 01:52
Published 18 декабря, 01:52
Modified 18 декабря, 09:10
Updated 18 декабря, 09:10
По данным «Примгидромета», в регионе ожидается температурный режим, который будет значительно ниже климатических значений. В ближайшие выходные жуткие морозы нагрянут в Приморье.
В ночь на субботу, 21 декабря, столбики термометров опустятся до -35 °С. Максимальные значения составят -9 — -16 °С, а на побережье воздух прогреется до -1°С, но обстановку испортит противный сильный ветер и облачность, которую спровоцирует циклон. К слову, обойдется без существенных осадков.
В воскресенье южные районы окажутся под влиянием волны холода, — температурный фон понизится на 1 — 5 градусов.
Во Владивостоке выходные начнутся с сильного ветра и морозов. Столбики термометров будут колебаться в районе -10 градусов. В воскресенье воздух прогреется до -8 °С, но сохранится противный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на текущей неделе в Приморский край ощутит потепление.