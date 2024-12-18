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Posted 18 декабря, 01:52

Published 18 декабря, 01:52

Modified 18 декабря, 09:10

Updated 18 декабря, 09:10

Сильное похолодание ожидается в Приморском крае

Нет времени расслабляться: трескучие морозы вернутся в Приморье после потепления

18 декабря 2024, 01:52
Фото: vostokmedia.com.

Сильное похолодание ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Если в четверг морозы ослабят хватку в Приморском крае, то на выходных «адский» холод вновь ударит по региону.

По данным «Примгидромета», в регионе ожидается температурный режим, который будет значительно ниже климатических значений. В ближайшие выходные жуткие морозы нагрянут в Приморье.

В ночь на субботу, 21 декабря, столбики термометров опустятся до -35 °С. Максимальные значения составят -9 — -16 °С, а на побережье воздух прогреется до -1°С, но обстановку испортит противный сильный ветер и облачность, которую спровоцирует циклон. К слову, обойдется без существенных осадков.

В воскресенье южные районы окажутся под влиянием волны холода, — температурный фон понизится на 1 — 5 градусов.

Во Владивостоке выходные начнутся с сильного ветра и морозов. Столбики термометров будут колебаться в районе -10 градусов. В воскресенье воздух прогреется до -8 °С, но сохранится противный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на текущей неделе в Приморский край ощутит потепление.

Внезапный поворот: потепление ожидается в Приморском крае
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