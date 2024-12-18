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Posted 18 декабря, 01:34

Published 18 декабря, 01:34

Modified 18 декабря, 01:36

Updated 18 декабря, 01:36

Температурный фон повысится в Приморье в ближайшее время

Внезапный поворот: потепление ожидается в Приморском крае

18 декабря 2024, 01:34
Фото: vostokmedia.com.

Температурный фон повысится в Приморье в ближайшее время

Сюжет
Погода
В Приморский край наведались жуткие морозы. Но нежданно-негаданно в регион наведается потепление.

Сегодня, 18 декабря, температурный фон не поменяется, если сравнивать со вчерашними значениями, — -5 — -18 °С. А ближайшей ночью станет теплее, сообщает «Примгидромет». Так, минимальные значения, которые в некоторых районах достигали -30 — -36 °С, повысятся на 1 — 5 градусов.

Во Владивостоке ясная погодная обстановка будет сопровождаться противным ветром. Воздух прогреется до -9 — -11 °С. В четверг ветер «сбавит обороты». Также в краевой столице станет значительно теплее, -3 — -6 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трескучие морозы стали завсегдатаями в Приморском крае.

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