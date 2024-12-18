Внезапный поворот: потепление ожидается в Приморском крае

Сегодня, 18 декабря, температурный фон не поменяется, если сравнивать со вчерашними значениями, — -5 — -18 °С. А ближайшей ночью станет теплее, сообщает «Примгидромет». Так, минимальные значения, которые в некоторых районах достигали -30 — -36 °С, повысятся на 1 — 5 градусов.