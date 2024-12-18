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Posted 18 декабря, 00:22

Published 18 декабря, 00:22

Modified 18 декабря, 00:24

Updated 18 декабря, 00:24

Погубил легенду: водитель спорткара протаранил забор во Владивостоке — видео

Погубил легенду: водитель спорткара протаранил забор во Владивостоке — видео

18 декабря 2024, 00:22
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Автомобиль
Во Владивостоке спортивный автомобиль стал причиной жуткой аварии. Иномарка не только врезалась в другую машину, но и успела впечататься в забор.

В дальневосточной столице на улице 1-я морская недалеко от дома №20 случилось жесткое дорожное происшествие. Водитель Toyota Celica, не справившись с управлением, врезался в Honda Shuttle и протаранил забор, залетев на тротуар.

К слову, изувеченный автомобиль, который когда-то был популярным в Приморье, расстроил ценителей «железа»: «Теперь его будут искать „целиководы“ с вилами и факелами», — съерничал комментатор.

Стоит отметить, что у рулевого «Целики» зафиксировали признаки опьянения. Более того, владелец разбитого спорткара намерен написать заявление об угоне автомобиля, сообщают аварийные комиссары.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист попал в непростую ситуацию в спальном районе Владивостока. Его машина буквально повисла «брюхом», заехав на бордюр.

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