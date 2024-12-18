Погубил легенду: водитель спорткара протаранил забор во Владивостоке — видео

Posted 18 декабря, 00:22
Published 18 декабря, 00:22
Modified 18 декабря, 00:24
Updated 18 декабря, 00:24
В дальневосточной столице на улице 1-я морская недалеко от дома №20 случилось жесткое дорожное происшествие. Водитель Toyota Celica, не справившись с управлением, врезался в Honda Shuttle и протаранил забор, залетев на тротуар.
К слову, изувеченный автомобиль, который когда-то был популярным в Приморье, расстроил ценителей «железа»: «Теперь его будут искать „целиководы“ с вилами и факелами», — съерничал комментатор.
Стоит отметить, что у рулевого «Целики» зафиксировали признаки опьянения. Более того, владелец разбитого спорткара намерен написать заявление об угоне автомобиля, сообщают аварийные комиссары.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист попал в непростую ситуацию в спальном районе Владивостока. Его машина буквально повисла «брюхом», заехав на бордюр.