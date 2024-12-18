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Posted 18 декабря, 05:45

Published 18 декабря, 05:45

Modified 18 декабря, 06:48

Updated 18 декабря, 06:48

Появились адреса катков, которые зальют этой зимой во Владивостоке

Шнуруйте коньки: где покататься этой зимой во Владивостоке? — адреса

18 декабря 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney.

Появились адреса катков, которые зальют этой зимой во Владивостоке

Сюжет
Спорт
Холода пришли в Приморье, настала пора зимнего спорта. Десятки катков уже готовят для гостей во Владивостоке. Адреса ищите в материале.

Во Владивостоке этой зимой откроется более 70 ледовых площадок, большинство из которых будут расположены на придомовых и пришкольных территориях.

Главной зимней локацией станет каток на стадионе «Авангард», который откроется 25 декабря и будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00.

Также катки зальют во всех районах города. Они будут доступны не только для катания, но и для игры в хоккей.

В Ленинском районе Владивостока катки зальют по следующим адресам:

  • Фадеева, 8а;
  • Невельского, 31;
  • Адмирала Кузнецова, 74;
  • Каплуновa, 8;
  • Светланская, 197;
  • Суханова, 4;
  • Шепеткова, 25, 27;
  • проспект Красного Знамени, 133/1;
  • Адмирала Кузнецова, 50;
  • Щитовая, 27а;
  • Тунгусская, 69;

В Первореченском районе:

  • Сабанеева, 15;
  • проспект Красного Знамени, 85;
  • Океанский проспект, 125;
  • Тухачевского, 28;
  • Сельская, 5.
  • Гамарника, 16;
  • Волховская, 27;
  • Карбышева, 50/2;
  • Руднева, 1;
  • Сабанеева, 22;
  • Камский переулок, 16;
  • Карбышева, 16;
  • проспект 100-летия Владивостока, 74;
  • Днепровская, 24;
  • Днепровский переулок, 2;
  • Океанский проспект, 140;
  • Карьерная, 11;
  • Иртышская, 18.

В Советском районе:

  • Чапаева, 2;
  • Артековская, 1;
  • Енисейская, 18;
  • Русская, 86;
  • проспект 100-летия Владивостока, 159б;
  • Фанзавод, 18;
  • Русская, 99;
  • Магнитогорская, 18.

В Первомайском районе катки зальют по следующим адресам:

  • Зои Космодемьянской, 12;
  • Борисенко, 58;
  • Героев Хасана, 10-12;
  • Бурачка, 11-13;
  • Зои Космодемьянской, З8;
  • Черемуховая, 22;
  • Гризодубовой, 63;
  • Ольховая, 17;
  • 2-я Поселковая, З4;
  • Борисенко, 96
  • Вилкова, 15а, 156;
  • Каштановая, 11;
  • Калинина, 257.

Во Фрунзенском районе:

  • Сипягина, 22;
  • Хабаровская, 7;
  • остров Русский, поселок Поспелово, 10.

Также катки работают на пришкольных территориях по следующим адресам:

  • СОШ № 16 — Пирогова, 7;
  • СОШ № 26 — Амурская, 14;
  • СОШ № 37- 4-я Восточная, 93;
  • СОШ № 38 — проспект 100-летия Владивостока, 29а;
  • Центр образования «Вектор» — Пацаева, 2;
  • СОШ № 56 — Народный проспект, 2а;
  • СОШ № 59 — Терешковой, 25;
  • СОШ№ 60 — Русская, 43;
  • СОШ № 6З — Бородинская, 7;
  • СОШ № 67 — Жигура, 52а;
  • СОШ № 70 — поселок Трудовое, улица Порт-Артурская, 48;
  • СОШ № 71 — поселок Трудовое, улица Лермонтова, 30;
  • СОШ № 79 — поселок Трудовое, Лермонтова, 91;
  • СОШ № 81 — Каштановая, 5а;
  • СОШ № 29 — остров Попова, Советская, 48;
  • Гимназия № 2 — Океанский проспект, 143;
  • СОШ № 11 — проспект Красного Знамени.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке появляется все больше новогодних елок.

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