Шнуруйте коньки: где покататься этой зимой во Владивостоке? — адреса

Posted 18 декабря, 05:45
Published 18 декабря, 05:45
Modified 18 декабря, 06:48
Updated 18 декабря, 06:48
Во Владивостоке этой зимой откроется более 70 ледовых площадок, большинство из которых будут расположены на придомовых и пришкольных территориях.
Главной зимней локацией станет каток на стадионе «Авангард», который откроется 25 декабря и будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00.
Также катки зальют во всех районах города. Они будут доступны не только для катания, но и для игры в хоккей.
В Ленинском районе Владивостока катки зальют по следующим адресам:
В Первореченском районе:
В Советском районе:
В Первомайском районе катки зальют по следующим адресам:
Во Фрунзенском районе:
Также катки работают на пришкольных территориях по следующим адресам:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке появляется все больше новогодних елок.