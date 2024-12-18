Въезд на мост снова заблокирован? ДТП осложнило движение во Владивостоке

На улице Лоскутова при подъезде к Рудневскому мосту во Владивостоке произошло ДТП. Инцидент привел к затруднению движения на этом участке. Водителям рекомендуется проявлять осторожность и планировать маршрут заранее, чтобы избежать задержек.