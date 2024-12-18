Въезд на мост снова заблокирован? ДТП осложнило движение во Владивостоке

Posted 18 декабря, 03:44
Published 18 декабря, 03:44
Modified 18 декабря, 03:48
Updated 18 декабря, 03:48
ДТП на Рудневском мосту во Владивостоке затрудняет движение, сообщает Центр организации дорожного движения Владивостока.
На улице Лоскутова при подъезде к Рудневскому мосту во Владивостоке произошло ДТП. Инцидент привел к затруднению движения на этом участке. Водителям рекомендуется проявлять осторожность и планировать маршрут заранее, чтобы избежать задержек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая произошла в Уссурийске. В результате травмы получили сразу несколько человек. Выяснилось, кто был виновен в ДТП.