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Posted 18 декабря, 03:44

Published 18 декабря, 03:44

Modified 18 декабря, 03:48

Updated 18 декабря, 03:48

Из-за аварии осложнен въезд на мост во Владивостоке

Въезд на мост снова заблокирован? ДТП осложнило движение во Владивостоке

18 декабря 2024, 03:44
Фото: codd_vl.

Из-за аварии осложнен въезд на мост во Владивостоке

Сюжет
Авария
ДТП произошло около въезда на Рудневский мост во Владивостоке. В результате движение оказалось осложнено.

ДТП на Рудневском мосту во Владивостоке затрудняет движение, сообщает Центр организации дорожного движения Владивостока.

На улице Лоскутова при подъезде к Рудневскому мосту во Владивостоке произошло ДТП. Инцидент привел к затруднению движения на этом участке. Водителям рекомендуется проявлять осторожность и планировать маршрут заранее, чтобы избежать задержек.

Фото: codd_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая произошла в Уссурийске. В результате травмы получили сразу несколько человек. Выяснилось, кто был виновен в ДТП.

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