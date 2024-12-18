Золотой унитаз, три машины и сотни тысяч нашли у горе-подрядчика в Приморье

Прокуратура Приморского края провела проверку, которая выявила факты ненадлежащего исполнения контракта по ремонту автодороги «Раздольное — Хасан» с мая 2022 года по июнь 2023 года. Подрядчик, ООО «ДСК», обратился в суд с иском к региональному Минтрансу на сумму более 110 миллионов рублей, приложив к делу подложные документы о качестве выполненных работ.