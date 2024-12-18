Золотой унитаз, три машины и сотни тысяч нашли у горе-подрядчика в Приморье

Posted 18 декабря, 02:51
Published 18 декабря, 02:51
Modified 18 декабря, 02:53
Updated 18 декабря, 02:53
Прокуратура Приморского края провела проверку, которая выявила факты ненадлежащего исполнения контракта по ремонту автодороги «Раздольное — Хасан» с мая 2022 года по июнь 2023 года. Подрядчик, ООО «ДСК», обратился в суд с иском к региональному Минтрансу на сумму более 110 миллионов рублей, приложив к делу подложные документы о качестве выполненных работ.
В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Установлено, что представители ООО «ДСК» подкупили инженера-лаборанта, которая за взятку в 180 тысяч рублей выдала фальшивое заключение о соответствии проб асфальта.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты 600 тысяч рублей, три грузовика и документы, представляющие интерес для расследования. В одной из квартир также нашли золотой унитаз известного бренда.
Один из подозреваемых объявлен в розыск, остальные находятся под стражей. Также организована проверка по фактам давления на свидетелей дела.
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