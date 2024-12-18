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Posted 18 декабря, 02:51

Published 18 декабря, 02:51

Modified 18 декабря, 02:53

Updated 18 декабря, 02:53

Золотой унитаз, три машины и сотни тысяч нашли у горе-подрядчика в Приморье

Золотой унитаз, три машины и сотни тысяч нашли у горе-подрядчика в Приморье

18 декабря 2024, 02:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
В Приморье выявили схему фальсификации документов при строительных работах. Компания-подрядчик, которая занималась ремонтом и строительством дорог, подделала документы о составе асфальта. В квартирах обвиняемых нашли удивительные вещи.

Прокуратура Приморского края провела проверку, которая выявила факты ненадлежащего исполнения контракта по ремонту автодороги «Раздольное — Хасан» с мая 2022 года по июнь 2023 года. Подрядчик, ООО «ДСК», обратился в суд с иском к региональному Минтрансу на сумму более 110 миллионов рублей, приложив к делу подложные документы о качестве выполненных работ.

В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Установлено, что представители ООО «ДСК» подкупили инженера-лаборанта, которая за взятку в 180 тысяч рублей выдала фальшивое заключение о соответствии проб асфальта.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты 600 тысяч рублей, три грузовика и документы, представляющие интерес для расследования. В одной из квартир также нашли золотой унитаз известного бренда.

Фото: prosecutor_pk

Один из подозреваемых объявлен в розыск, остальные находятся под стражей. Также организована проверка по фактам давления на свидетелей дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Уссурийска, которая отдала мошенникам удивительно крупную сумму денег.

Мошенники обманули жительницу Уссурийска на 7 миллионов рублей
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