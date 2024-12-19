Двоих детей спасли с железнодорожных путей в Приморском крае

Ребята объяснили полицейским, что спешили по своим делам и решили сэкономить время. Инспектор ПДН провел с ними профилактическую беседу о недопустимости перехода железной дороги в неустановленных местах. Девочка, достигшая возраста административной ответственности, была привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ.