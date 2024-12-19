Двоих детей спасли с железнодорожных путей в Приморском крае

Posted 19 декабря, 08:36
Published 19 декабря, 08:36
Modified 19 декабря, 08:38
Updated 19 декабря, 08:38
В ходе рейдовых мероприятий на перегоне между станциями Спасск-Дальний и Старый Ключ сотрудники ЛО МВД России на станции Уссурийск выявили двух несовершеннолетних — 17-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Подростки подвергали свои жизни опасности, игнорируя предупреждающие знаки.
Ребята объяснили полицейским, что спешили по своим делам и решили сэкономить время. Инспектор ПДН провел с ними профилактическую беседу о недопустимости перехода железной дороги в неустановленных местах. Девочка, достигшая возраста административной ответственности, была привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ.
Полицейские призывают родителей следить за поведением своих детей и объяснять им правила безопасности на железной дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о детях, которых удалось спасти из огня в Приморском крае.