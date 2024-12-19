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Posted 19 декабря, 08:36

Published 19 декабря, 08:36

Modified 19 декабря, 08:38

Updated 19 декабря, 08:38

Двоих детей спасли с железнодорожных путей в Приморском крае

Двоих детей спасли с железнодорожных путей в Приморском крае

19 декабря 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Безопасность
Уссурийские полицейские предотвратили опасную прогулку подростков по железной дороге в Приморье.

В ходе рейдовых мероприятий на перегоне между станциями Спасск-Дальний и Старый Ключ сотрудники ЛО МВД России на станции Уссурийск выявили двух несовершеннолетних — 17-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Подростки подвергали свои жизни опасности, игнорируя предупреждающие знаки.

Ребята объяснили полицейским, что спешили по своим делам и решили сэкономить время. Инспектор ПДН провел с ними профилактическую беседу о недопустимости перехода железной дороги в неустановленных местах. Девочка, достигшая возраста административной ответственности, была привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ.

Полицейские призывают родителей следить за поведением своих детей и объяснять им правила безопасности на железной дороге.

Ранее «Восток-Медиа» писало о детях, которых удалось спасти из огня в Приморском крае.

Двух взрослых и двоих детей спасли из огня в Приморском крае
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