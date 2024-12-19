Пьяная мать не довезла маленького сына, куда хотела, и осталась без машины в Приморье

Posted 19 декабря, 07:13
Published 19 декабря, 07:13
Modified 19 декабря, 07:15
Updated 19 декабря, 07:15
Жительница Приморья получила наказание за нетрезвое вождение с маленьким ребёнком в машине.
В Пограничном районе ввынели обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в нетрезвом вождении с трехлетним сыном в салоне.
Её задержали сотрудники ГИБДД в октябре 2024 года. Женщина управляла автомобилем Mazda CX-3 в состоянии опьянения. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние.
Суд учел, что у нее никогда не было водительского удостоверения. Женщине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на два года.
Также принято решение о конфискации Mazda CX-3, стоимостью около 1,5 миллиона рублей, использованного при совершении преступления. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП с участием пьяного водителя в Приморье.