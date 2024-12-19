Внимание жителям Приморья: какие продукты для Нового года нужно купить заранее?

Жителям Приморского края рекомендуют закупиться продуктами сейчас

Сюжет Новый год

Новый год все ближе. Жители Приморского края уже составляют меню для праздничного стола. В последних числах декабря в продуктовых магазинах не избежать километровых очередей. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?