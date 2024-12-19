Внимание жителям Приморья: какие продукты для Нового года нужно купить заранее?

Posted 19 декабря, 06:58
Published 19 декабря, 06:58
Modified 19 декабря, 07:00
Updated 19 декабря, 07:00
Многие приморцы откладывают поход в продуктовый магазин на последние дни уходящего года. Перед Новым годом в супермаркетах собираются жуткие очереди. Чтобы избежать подобных столпотворений, достаточно заранее позаботиться о покупке ингредиентов для приготовления праздничного ужина.
Роспотребнадзор опубликовал список товаров, которые можно приобрести заранее, учитывая сроки годности:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сезонные заболевания активизировались в Приморском крае.