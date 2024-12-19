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Posted 19 декабря, 06:58

Published 19 декабря, 06:58

Modified 19 декабря, 07:00

Updated 19 декабря, 07:00

Жителям Приморского края рекомендуют закупиться продуктами сейчас

Внимание жителям Приморья: какие продукты для Нового года нужно купить заранее?

19 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.

Жителям Приморского края рекомендуют закупиться продуктами сейчас

Сюжет
Новый год
Новый год все ближе. Жители Приморского края уже составляют меню для праздничного стола. В последних числах декабря в продуктовых магазинах не избежать километровых очередей. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

Многие приморцы откладывают поход в продуктовый магазин на последние дни уходящего года. Перед Новым годом в супермаркетах собираются жуткие очереди. Чтобы избежать подобных столпотворений, достаточно заранее позаботиться о покупке ингредиентов для приготовления праздничного ужина.

Роспотребнадзор опубликовал список товаров, которые можно приобрести заранее, учитывая сроки годности:

  • консервированные овощи;
  • куриные яйца;
  • напитки (соки, воды);
  • замороженные товары (рыба, мясо, морепродукты);
  • шоколад и конфеты для сладких подарков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сезонные заболевания активизировались в Приморском крае.

Дети и пенсионеры в зоне риска: опасная сезонная болезнь активизировалась в Приморье
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