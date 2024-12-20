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Posted 20 декабря, 01:40

Published 20 декабря, 01:40

Modified 20 декабря, 01:42

Updated 20 декабря, 01:42

Дикого зверя правильно накормили в лесу Владивостока

«Какой же ты красивый»: лисенок в носочках замечен в лесном массиве Приморья — видео

20 декабря 2024, 01:40

Дикого зверя правильно накормили в лесу Владивостока

Сюжет
Дикая природа
Во Владивостоке девушка не только сняла на видео красивую лису, но и грамотно накормила дикую рыжулю.

На Русском острове приморцы покормили лису варенными яйцами. Животное с удовольствием полакомилось, последнее угощение плутовка даже не доела. Судя по ее пушистой шерстке и упитанному тельцу, можно сделать вывод, что рыжей красотке живется в лесу очень даже неплохо. Более того, хищница вела себя достаточно спокойно по отношению к людям.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что автор видео обладательница не только доброго сердца, но и глубоких познаний. Девушка не просто так выбрала варенные яйца, ведь именно ими разрешено подкармливать диких лис.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна лисичка рада досугу с людьми. Милое создание уселось на территории АЗС и не планировала покидать свой пост.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Дикая природа#Лиса#АЗС#Приморский край#Русский остров#Приморье
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