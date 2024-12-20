«Какой же ты красивый»: лисенок в носочках замечен в лесном массиве Приморья — видео

Posted 20 декабря, 01:40
Published 20 декабря, 01:40
Modified 20 декабря, 01:42
Updated 20 декабря, 01:42
На Русском острове приморцы покормили лису варенными яйцами. Животное с удовольствием полакомилось, последнее угощение плутовка даже не доела. Судя по ее пушистой шерстке и упитанному тельцу, можно сделать вывод, что рыжей красотке живется в лесу очень даже неплохо. Более того, хищница вела себя достаточно спокойно по отношению к людям.
Стоит отметить, что автор видео обладательница не только доброго сердца, но и глубоких познаний. Девушка не просто так выбрала варенные яйца, ведь именно ими разрешено подкармливать диких лис.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна лисичка рада досугу с людьми. Милое создание уселось на территории АЗС и не планировала покидать свой пост.