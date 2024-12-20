Неожиданная развязка: мужчину 15 раз ранили ножом, а он умер по своей вине в Приморье

Posted 20 декабря, 02:21
Published 20 декабря, 02:21
Modified 20 декабря, 02:23
Updated 20 декабря, 02:23
Во Владивостоке человека 15 раз ударили ножом в живот, но умер он по другой причине, сообщает прокуратура.
В дальневосточной столице житель Томской области повздорил с соседом. В ходе конфликта мужчина напал на своего оппонента и нанес ему 15 ранений.
«Умысел на убийство фигурант до конца не довел, поскольку итоговой причиной смерти стала причина, не связанная с нападением — передозировка наркотиками», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Стоит отметить, фигурант уголовного дела уже был ранее судим. На сей раз его признали виновным в покушении на убийство. Теперь он отправится в исправительную колонию особого режима на восемь лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина убил неприятеля, ударив его ногой в голову и живот.