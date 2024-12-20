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Posted 20 декабря, 02:21

Published 20 декабря, 02:21

Modified 20 декабря, 02:23

Updated 20 декабря, 02:23

Неожиданная развязка: мужчину 15 раз ранили ножом, а он умер по своей вине в Приморье

Неожиданная развязка: мужчину 15 раз ранили ножом, а он умер по своей вине в Приморье

20 декабря 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Наркотики
В Приморском крае мужчине более 10 раз проткнули живот, а он не погиб. Если быть точнее, он умер, но совсем по другой причине. Подробности в материале.

Во Владивостоке человека 15 раз ударили ножом в живот, но умер он по другой причине, сообщает прокуратура.

В дальневосточной столице житель Томской области повздорил с соседом. В ходе конфликта мужчина напал на своего оппонента и нанес ему 15 ранений.

«Умысел на убийство фигурант до конца не довел, поскольку итоговой причиной смерти стала причина, не связанная с нападением — передозировка наркотиками», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Стоит отметить, фигурант уголовного дела уже был ранее судим. На сей раз его признали виновным в покушении на убийство. Теперь он отправится в исправительную колонию особого режима на восемь лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина убил неприятеля, ударив его ногой в голову и живот.

Убивающие конечности: удар ногой погубил мужчину в Приморье
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