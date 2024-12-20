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Posted 20 декабря, 00:57

Published 20 декабря, 00:57

Modified 20 декабря, 00:59

Updated 20 декабря, 00:59

Подозреваемого в ограблении 77-летней пенсионерки задержали во Владивостоке

Ничего святого: бабушку обокрали средь бела для во Владивостоке — видео

20 декабря 2024, 00:57
Фото: 1MI.

Подозреваемого в ограблении 77-летней пенсионерки задержали во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Молодой преступник днем обокрал бабушку посреди улицы во Владивостоке. Его очень быстро нашли.

Полицейские Владивостока оперативно задержали подозреваемого в ограблении 77-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что на улице Металлургической к ней подбежал неизвестный мужчина, толкнул ее и вырвал из рук сумку, после чего сбежал. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Видео: prosecutor_pk.

Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого — ранее судимого 26-летнего местного жителя. Он признался в преступлении и рассказал, что потратил 24 тысячи рублей на личные нужды, а сотовый телефон и сумку выбросил в районе гаражного кооператива. Похищенное имущество вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия». Подозреваемый арестован и может получить до семи лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о грабителе, который охотился только за одним предметом.

Охотился только за ним: серийный преступник орудовал во Владивостоке
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