Ничего святого: бабушку обокрали средь бела для во Владивостоке — видео

Posted 20 декабря, 00:57
Published 20 декабря, 00:57
Modified 20 декабря, 00:59
Updated 20 декабря, 00:59
Полицейские Владивостока оперативно задержали подозреваемого в ограблении 77-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что на улице Металлургической к ней подбежал неизвестный мужчина, толкнул ее и вырвал из рук сумку, после чего сбежал. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого — ранее судимого 26-летнего местного жителя. Он признался в преступлении и рассказал, что потратил 24 тысячи рублей на личные нужды, а сотовый телефон и сумку выбросил в районе гаражного кооператива. Похищенное имущество вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия». Подозреваемый арестован и может получить до семи лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о грабителе, который охотился только за одним предметом.