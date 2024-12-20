Ничего святого: бабушку обокрали средь бела для во Владивостоке — видео

Полицейские Владивостока оперативно задержали подозреваемого в ограблении 77-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что на улице Металлургической к ней подбежал неизвестный мужчина, толкнул ее и вырвал из рук сумку, после чего сбежал. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.