От домов осталось пепелище: два жутких пожара разбудили Владивосток ночью — фото

Posted 20 декабря, 04:53
Published 20 декабря, 04:53
Modified 20 декабря, 04:55
Updated 20 декабря, 04:55
В ночь на 20 декабря во Владивостоке сгорели два частных дома. Первый пожар зафиксировали на Ломаной в 23:42 19 декабря. Пожарные ликвидировали огонь на площади около 80 квадратных метров. В результате от огня пострадал 49-летний мужчина. Погибших нет.
Второе сообщение поступило в 02:49. На улице 2-я Крутая горел дом изнутри и крыша. Пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших и погибших.
В тушении участвовали 38 человек и 11 единиц техники. Причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в результате пожара во дворе пострадала квартира в жилом доме.