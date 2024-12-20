От домов осталось пепелище: два жутких пожара разбудили Владивосток ночью — фото

В ночь на 20 декабря во Владивостоке сгорели два частных дома. Первый пожар зафиксировали на Ломаной в 23:42 19 декабря. Пожарные ликвидировали огонь на площади около 80 квадратных метров. В результате от огня пострадал 49-летний мужчина. Погибших нет.