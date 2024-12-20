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Posted 20 декабря, 04:53

Published 20 декабря, 04:53

Modified 20 декабря, 04:55

Updated 20 декабря, 04:55

Два серьёзных пожара разбушевались ночью во Владивостоке

От домов осталось пепелище: два жутких пожара разбудили Владивосток ночью — фото

20 декабря 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney.

Два серьёзных пожара разбушевались ночью во Владивостоке

Сюжет
МЧС
Два жилых дома сгорели во Владивостоке за одну ночь. Пламя объяло огромную площадь, для тушения пришлось привлечь несколько пожарных расчетов.

В ночь на 20 декабря во Владивостоке сгорели два частных дома. Первый пожар зафиксировали на Ломаной в 23:42 19 декабря. Пожарные ликвидировали огонь на площади около 80 квадратных метров. В результате от огня пострадал 49-летний мужчина. Погибших нет.

Фото: mchs_vdk

Второе сообщение поступило в 02:49. На улице 2-я Крутая горел дом изнутри и крыша. Пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших и погибших.

Фото: mchs_vdk

В тушении участвовали 38 человек и 11 единиц техники. Причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в результате пожара во дворе пострадала квартира в жилом доме.

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