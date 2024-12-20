Яркая красотка привлекла внимание туристов во Владивостоке — видео

Posted 20 декабря, 15:11
Published 20 декабря, 15:11
Modified 20 декабря, 15:13
Updated 20 декабря, 15:13
На центральной площади дальневосточной столицы уже красуется новогодняя елка. Пока что праздничного городка еще не построили, но уже появились первые «наметки» инсталляции. Однако туристам достаточно главной красотки, чтобы устроить фотосессию. Путешественников не смущают ни противный ветер, ни морозные температуры.
Граждане КНР любуются главным атрибутом Нового года и, вероятно, ждут, когда площадь украсят полностью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде Владивостока замечен настоящий ажиотаж около елочного рынка. Горожане, присматривающие хвойную красотку, осложнили дорожное движение.