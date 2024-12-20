Яркая красотка привлекла внимание туристов во Владивостоке — видео

На центральной площади дальневосточной столицы уже красуется новогодняя елка. Пока что праздничного городка еще не построили, но уже появились первые «наметки» инсталляции. Однако туристам достаточно главной красотки, чтобы устроить фотосессию. Путешественников не смущают ни противный ветер, ни морозные температуры.