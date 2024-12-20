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Posted 20 декабря, 15:11

Published 20 декабря, 15:11

Modified 20 декабря, 15:13

Updated 20 декабря, 15:13

Яркая красотка привлекла внимание туристов во Владивостоке — видео

Яркая красотка привлекла внимание туристов во Владивостоке — видео

20 декабря 2024, 15:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
В центре Владивостока эффектный объект приковал к себе внимание туристов из Китая. Восторженные граждане устроили фотосессию около елки поздним вечером.

На центральной площади дальневосточной столицы уже красуется новогодняя елка. Пока что праздничного городка еще не построили, но уже появились первые «наметки» инсталляции. Однако туристам достаточно главной красотки, чтобы устроить фотосессию. Путешественников не смущают ни противный ветер, ни морозные температуры.

Граждане КНР любуются главным атрибутом Нового года и, вероятно, ждут, когда площадь украсят полностью.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде Владивостока замечен настоящий ажиотаж около елочного рынка. Горожане, присматривающие хвойную красотку, осложнили дорожное движение.

«Ни пройти, ни проехать»: предновогодняя суета отражается на движении во Владивостоке
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