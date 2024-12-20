Зашел и обомлел: пистолет попал на камеру в пункте выдачи товаров в Приморье — фото

Пугающий предмет смутил посетителя офиса во Владивостоке

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Во Владивостоке парень зашел в офис интернет-магазина и не поверил своим глазам, — на виду у всех лежал весьма занятный предмет. Подойдя ближе, посетитель понял, что к чему.