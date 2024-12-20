Зашел и обомлел: пистолет попал на камеру в пункте выдачи товаров в Приморье — фото

Posted 20 декабря, 02:41
Published 20 декабря, 02:41
Modified 20 декабря, 02:43
Updated 20 декабря, 02:43
В дальневосточной столице молодой человек зашел в пункт выдачи популярного маркетплейса и не на шутку занервничал, ведь на стойке менеджера лежал крайне пугающий предмет, уж очень напоминающий огнестрельное оружие.
Подойдя поближе, приморец выдохнул с облегчением. Оказалось, около пакетов лежал игрушечный пистолет, заявил автор снимков. Судя по всему, на прилавке лежал чей-то заказ. Не исключено, что этим предметом сотрудник организации отпугивает недоброжелателей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что голый посетитель наведался в пункт самовывоза товаров из интернет-магазина во Владивостоке. Закон горожанин нарушил, а зачем приходил — неизвестно.