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Posted 20 декабря, 02:41

Published 20 декабря, 02:41

Modified 20 декабря, 02:43

Updated 20 декабря, 02:43

Пугающий предмет смутил посетителя офиса во Владивостоке

Зашел и обомлел: пистолет попал на камеру в пункте выдачи товаров в Приморье — фото

20 декабря 2024, 02:41
Фото: vostokmedia.com.

Пугающий предмет смутил посетителя офиса во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке парень зашел в офис интернет-магазина и не поверил своим глазам, — на виду у всех лежал весьма занятный предмет. Подойдя ближе, посетитель понял, что к чему.

В дальневосточной столице молодой человек зашел в пункт выдачи популярного маркетплейса и не на шутку занервничал, ведь на стойке менеджера лежал крайне пугающий предмет, уж очень напоминающий огнестрельное оружие.

Фото: vostokmedia.com

Подойдя поближе, приморец выдохнул с облегчением. Оказалось, около пакетов лежал игрушечный пистолет, заявил автор снимков. Судя по всему, на прилавке лежал чей-то заказ. Не исключено, что этим предметом сотрудник организации отпугивает недоброжелателей.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что голый посетитель наведался в пункт самовывоза товаров из интернет-магазина во Владивостоке. Закон горожанин нарушил, а зачем приходил — неизвестно.

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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Приморский край#Происшествия
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