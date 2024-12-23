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Posted 23 декабря, 10:49

Published 23 декабря, 10:49

Modified 23 декабря, 10:51

Updated 23 декабря, 10:51

Несколько человек пострадали в жесткой аварии в Приморском крае

Машина на крыше: жуткая авария случилась в Приморье — не обошлось без травм

23 декабря 2024, 10:49
Фото: prim_police.

Несколько человек пострадали в жесткой аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Машина перевернулась на трассе в Приморье. В результате несколько человек получили травмы. Обстоятельства выясняют.

В Приморье под Уссурийском произошло серьезное ДТП с участием Toyota Prius. Водитель, имеющий 13-летний стаж вождения, не справился с управлением из-за погоды и выехал с дороги, в результате автомобиль перевернулся.

Все случилось в темное время суток, в пасмурную погоду и небольшой снег, на участке без освещения.

Фото: prim_police

В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля: мужчины 41 и 45 лет и 35-летняя женщина. Всех участников ДТП госпитализировали с различными травмами.

У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, в котором три машины оказались разбиты в хлам.

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