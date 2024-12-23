Машина на крыше: жуткая авария случилась в Приморье — не обошлось без травм

Posted 23 декабря, 10:49
Published 23 декабря, 10:49
Modified 23 декабря, 10:51
Updated 23 декабря, 10:51
В Приморье под Уссурийском произошло серьезное ДТП с участием Toyota Prius. Водитель, имеющий 13-летний стаж вождения, не справился с управлением из-за погоды и выехал с дороги, в результате автомобиль перевернулся.
Все случилось в темное время суток, в пасмурную погоду и небольшой снег, на участке без освещения.
В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля: мужчины 41 и 45 лет и 35-летняя женщина. Всех участников ДТП госпитализировали с различными травмами.
У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, в котором три машины оказались разбиты в хлам.