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Posted 23 декабря, 23:30

Published 23 декабря, 23:30

Modified 23 декабря, 23:32

Updated 23 декабря, 23:32

Конфликт родственников обернулся чудовищным убийством в Приморском крае

Не утаил страшную тайну: мужчина зверски убил собственного отца в Приморье

23 декабря 2024, 23:30
Фото: 1MI.

Конфликт родственников обернулся чудовищным убийством в Приморском крае

Сюжет
Следственный комитет
В Приморском крае семейные разногласия закончились весьма плачевно. Сын затаил обиду и, вынашивая страшную месть, сотворил ужасное, дождавшись ночи.

Восемь лет назад житель Яковлевского района поссорился с отцом, после чего жестоко расправился с ним, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.

В 2013 году мужчина дождался ночи, затем ударил спящего родителя поленом три раза. Родственник умер, не приходя в сознание. Далее убийца имитировал ограбление, после чего покинул дом.

В 2021 году приморец поделился о содеянном со своими знакомыми, которых позднее установили следователи совместно с полицейскими.

«С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал о совершенном преступлении и продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене», — отметили в пресс-службе следкома.

На сегодняшний день расследование завершено. Обвиняемый ознакомился с материалами уголовного дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт мужчин закончился весьма неожиданно в Приморском крае. Один из оппонентов намеревался убить обидчика, но тот лишился жизни по своей вине.

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