Не утаил страшную тайну: мужчина зверски убил собственного отца в Приморье

Posted 23 декабря, 23:30
Published 23 декабря, 23:30
Modified 23 декабря, 23:32
Updated 23 декабря, 23:32
Восемь лет назад житель Яковлевского района поссорился с отцом, после чего жестоко расправился с ним, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.
В 2013 году мужчина дождался ночи, затем ударил спящего родителя поленом три раза. Родственник умер, не приходя в сознание. Далее убийца имитировал ограбление, после чего покинул дом.
В 2021 году приморец поделился о содеянном со своими знакомыми, которых позднее установили следователи совместно с полицейскими.
«С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал о совершенном преступлении и продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене», — отметили в пресс-службе следкома.
На сегодняшний день расследование завершено. Обвиняемый ознакомился с материалами уголовного дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт мужчин закончился весьма неожиданно в Приморском крае. Один из оппонентов намеревался убить обидчика, но тот лишился жизни по своей вине.