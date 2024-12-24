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Posted 24 декабря, 04:06

Published 24 декабря, 04:06

Modified 24 декабря, 04:08

Updated 24 декабря, 04:08

Подробности резонансного инцидента с салютами в банке Приморского края

Почему женщина подожгла коробку с пиротехникой в отделении банка в Приморье? — видео

24 декабря 2024, 04:06
Фото: 1MI.

Подробности резонансного инцидента с салютами в банке Приморского края

Сюжет
Мошенничество
В одном из банков Владивостока произошел поджог пиротехники. Кто и зачем сотворил подобное? — узнаете в материале.

Жительница дальневосточной столицы подожгла коробку с фейерверками в отделении банка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Силовики отыскали предполагаемую злоумышленницу и выяснили, чем руководствовалась подозреваемая.

Горожанка заявила, что стала жертвой мошенников, которые связались с ней по телефону и представились сотрудниками Росфинмониторинга.

«Женщину уговорили принять участие в „спецоперации“ по задержанию нечистых на руку работников финансового учреждения, сообщив, что именно из-за них она лишилась 2 500 000 рублей», — рассказали в пресс-службе полиции.
Видео: prim_police.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители ищут парня, который пострадал при взрыве петарды во Владивостоке.

Обращений не поступало: любителя пиротехники без пальцев ищут в Приморье
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