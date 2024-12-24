Почему женщина подожгла коробку с пиротехникой в отделении банка в Приморье? — видео

Posted 24 декабря, 04:06
Published 24 декабря, 04:06
Modified 24 декабря, 04:08
Updated 24 декабря, 04:08
Жительница дальневосточной столицы подожгла коробку с фейерверками в отделении банка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Силовики отыскали предполагаемую злоумышленницу и выяснили, чем руководствовалась подозреваемая.
Горожанка заявила, что стала жертвой мошенников, которые связались с ней по телефону и представились сотрудниками Росфинмониторинга.
«Женщину уговорили принять участие в „спецоперации“ по задержанию нечистых на руку работников финансового учреждения, сообщив, что именно из-за них она лишилась 2 500 000 рублей», — рассказали в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители ищут парня, который пострадал при взрыве петарды во Владивостоке.