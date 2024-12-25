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Posted 25 декабря, 13:58

Published 25 декабря, 13:58

Modified 25 декабря, 14:00

Updated 25 декабря, 14:00

Из-за ДТП собралась пробка в центре Владивостока

Центр города поставили колом: авария спровоцировала затор во Владивостоке — видео

25 декабря 2024, 13:58
Фото: vostokmedia.com.

Из-за ДТП собралась пробка в центре Владивостока

Сюжет
Пробка
Во Владивостоке вечер был омрачен из-за столпотворения в районе Гоголя. Всему виной дорожное происшествие около многострадальной авторазвязки.

В дальневосточной столице полосу не поделили универсал и хэтчбек. Автомобилисты стукнулись «носами» и отчасти повлияли на дорожный трафик в данном районе. По словам очевидца, ему пришлось простаивать в пробке больше часа. Судя по всему, данный инцидент усугубил ситуацию с движением.

«Обычно доезжаем за минут 15-20. Сегодня стояли не меньше часа», — поведал приморец.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что изувеченный автомобиль осложнил обстановку на дороге перед Второреченским мостом. Поломался ли он сам или же второй участник ДТП покинул место происшествия? — Остается загадкой.

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