Центр города поставили колом: авария спровоцировала затор во Владивостоке — видео

Posted 25 декабря, 13:58
Published 25 декабря, 13:58
Modified 25 декабря, 14:00
Updated 25 декабря, 14:00
В дальневосточной столице полосу не поделили универсал и хэтчбек. Автомобилисты стукнулись «носами» и отчасти повлияли на дорожный трафик в данном районе. По словам очевидца, ему пришлось простаивать в пробке больше часа. Судя по всему, данный инцидент усугубил ситуацию с движением.
«Обычно доезжаем за минут 15-20. Сегодня стояли не меньше часа», — поведал приморец.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что изувеченный автомобиль осложнил обстановку на дороге перед Второреченским мостом. Поломался ли он сам или же второй участник ДТП покинул место происшествия? — Остается загадкой.