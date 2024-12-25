Центр города поставили колом: авария спровоцировала затор во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице полосу не поделили универсал и хэтчбек. Автомобилисты стукнулись «носами» и отчасти повлияли на дорожный трафик в данном районе. По словам очевидца, ему пришлось простаивать в пробке больше часа. Судя по всему, данный инцидент усугубил ситуацию с движением.